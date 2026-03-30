Nové pravidlá na dovolenke pri mori: Niektorí Slováci budú nahnevaní, pokuty môžu byť až stovky eur

Nina Malovcová
Letná dovolenka
Taliansko sprísňuje pravidlá pre turistov.

Ak si práve plánujete letnú dovolenku v Taliansku, pripravte sa na zmeny, ktoré môžu ovplyvniť váš pobyt. Miestne úrady sa rozhodli pritvrdiť a zavádzajú opatrenia, ktoré majú zlepšiť stav verejných priestorov aj celkovú ochranu životného prostredia.

Podľa rakúskeho portálu ORF začne v Ríme od 1. apríla platiť zákaz fajčenia na plážach. Opatrenie sa bude týkať celého pobrežia hlavného mesta od Ostie až po Capocottu.

Fajčenie na pláži sa môže poriadne predražiť

Nové pravidlá prichádzajú rovno aj s prísnymi sankciami. Za porušenie zákazu hrozí pokuta do 275 eur. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti alebo tehotné ženy, suma môže narásť až na 550 eur. Mesto týmto krokom reaguje na dlhodobé problémy so znečistením a chce zlepšiť podmienky pre obyvateľov aj turistov.

Podobné opatrenia zvažujú aj ďalšie mestá na jadranskom pobreží, napríklad Pesaro. Taliansko tak postupne smeruje k prísnejšej regulácii fajčenia na verejných miestach.

Turín už minulý rok zaviedol zákaz fajčenia na verejnosti v prípade, že sa iná osoba nachádza vo vzdialenosti menšej než päť metrov. Výnimka je možná len so súhlasom dotknutého človeka.

Florenciu čakajú zmeny

Zmeny čakajú aj návštevníkov Florencie. Mesto pripravuje obmedzenie vonkajších terás v historickom centre, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie časti mesta. Z približne 50 ulíc by mali zmiznúť predzáhradky reštaurácií, a to aj na známych miestach, ako je most Ponte Vecchio či námestie Piazzale degli Uffizi.

Radnica chce týmto krokom obmedziť neporiadok a zlepšiť dopravu v centre. Prevádzkovatelia však upozorňujú, že práve vonkajšie sedenie je pre nich počas letnej sezóny kľúčové.

