Nové časti Sľubu: Dej poskočí o dva mesiace a Michal potvrdí krutú správu, že so Zuzanou definitívne končí

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Zdá sa, že Michal dal za vzťahom so Zuzanou definitívnu bodku.

Už v pondelok 26. januára 2026 o 17.55 h sa po takmer dvojmesačnej pauze na obrazovky televízie Markíza vracia denný rodinný seriál Sľub. Rovnako ako počas predošlých sérií, aj tá tretia bude vysielaná každý pracovný deň a nielenže posunie príbehy seriálových postáv vpred, no zároveň ich zamotá a vyhrotí tak, ako sú už diváci zvyknutí.

Prvotné informácie prezradili, že tretia séria Sľubu ponúkne divákom silné emócie, humor, ktorý odľahčí aj tie najvážnejšie chvíle, výrazné charaktery aj nečakané zvraty. Do seriálu pritom opäť pribudne nová rodina a posila tiež zavíta do lahôdok. Navyše, nebude chýbať ani konkurencia pre riaditeľku Hanúskovú.

Čo prinesú prvé epizódy?

Televízia Markíza už stihla zverejniť ďalšie informácie a to priamo k prvým epizódam, ktorých popisy nájdete na ČSFD spolu s informáciou, že sa dej presúva o dva mesiace dopredu. Oficiálne je 2. september 1985, prvý deň školského roka 1985/86 a pre mnohých žiakov aj učiteľov Základnej školy SNP sa počas letných prázdnin veľa zmenilo.

Už v úvode pritom prichádza informácia, ktorá divákov nepoteší. Zdá sa totiž, že Michal dal definitívnu bodku za vzťahom so Zuzanou. Naďalej však spolu žijú pod jednou strechou a vychovávajú adoptívneho syna Kubka. A hoci bol ich vzťah ako na hojdačke a mnohokrát sa diváci zhodli na tom, že si Zuzana Michala nezaslúži, vyzerá to tak, že aspoň z niečoho budú mať radosť. Tentoraz to totiž nebude Michal, kto bude bojovať o Zuzaninu priazeň, ale naopak.

Popis k prvej epizóde uvádza: „Zuzana je odhodlaná Michalovi dokázať, že k sebe patria. Veronika začína rodiť v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Romanovi sa nepáči správanie Jara Gregora, problém s ním majú aj sestričky. Do školy prichádza nová zástupkyňa, Zdenu nahnevá jej prehnaná iniciatíva. Helena má po prázdninách v lahôdkach novú posilu – Kamilu.“

Kamila má pritom skrývať tajomstvo, ktoré odhalí vedúca lahôdok Helena Horváthová. Zatiaľ nie je známe, či pôjde o niečo nepríjemné, čo by mohlo zhatiť prvotný dojem sympatickej predavačky, ktorá je výstredná, no inteligentná a pragmatická, alebo o niečo pozitívnejšie.

V druhej epizóde diváci zistia, že vzťah Zuzany a Michala je predsa len na bode mrazu. Zdá sa totiž, že už s ňou nechce bývať pod jednou strechou. V popise sa píše: „Michal žiada o byt. Kamila má vlastné triky. Magda dá Štefanovi šancu.“

Bude mať Michal novú známosť?

Mnohí diváci pritom polemizovali, či Kamila, ktorú stvárni Monika Szabó, nebude novou nápadníčkou Michala. Zistiť by to mohli už v tretej epizóde, keď dôjde k stretu týchto postáv. „Michal stretne Kamilu. Zuzane poradí mama. Jano zháňa darček,“ znie popis tejto epizódy.

Zuzana sa však bez boja nevzdá a Michala inej žene len tak nedá. Dokazuje to popis štvrtej epizódy: „Zuzana zvádza Michala. Jaro prekvapí Romana. Marcela sa dozvie o Riškovi.“

V neposlednom rade televízia zverejnila aj popis k piatej epizóde, avšak na to, aby sme ho mohli lepšie pochopiť, si musíme počkať na nové epizódy a kontext, ktorý prinesú. V popise stojí: „Michalov krúžok nie je súťažný. Mária vníma Hanine zručnosti. Martinu téma sobáša irituje.“

