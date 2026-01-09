Zdena Hanúsková má konkurenciu: Michaela Čobejová v seriáli Sľub stvárni postavu, ktorú budú diváci nenávidieť

Prvé dve série Sľubu predstavili ambicióznu zástupkyňu riaditeľa Zdenu Hanúskovú, ktorá ho neskôr na poste riaditeľa nahradila. Už predtým však ukazovala, že má veľkú moc a často sa zdalo, že je to ona, kto je na koni, hoci nemala najvyššiu pozíciu. Dlho tak bola považovaná za najväčšiu „mrchu“ v seriáli, kým sa konečne neukázalo, čo je za tým.
Zatiaľ čo Hanúsková, ktorú stvárňuje Gabriela Dzuríková, nakoniec odhalila aj svoju lepšiu stránku a dokonca sa dočkala oslovenia „mama“ od dcéry Martinky, zdá sa, že diváci o príliš ambicióznu ženu, ktorá ide aj cez mŕtvoly, nebudú mať núdzu. Kým Zdena pookriala, do seriálu prichádza nová postava, ktorá tiež potrebuje mať všetko po svojom.
Prichádza jej konkurencia
Ako sme vás nedávno informovali v článku, v pondelok 26. januára 2026 o 17.55 h sa po takmer dvojmesačnej pauze na obrazovky televízie Markíza vracia denný rodinný seriál Sľub. Nebudú pritom chýbať nové postavy a jednou z nich je aj Eva Gregorová, ktorú stvárňuje Michaela Čobejová.
Tá bola kedysi riaditeľkou základnej školy v Banskej Bystrici a po presťahovaní sa do Bratislavy sa stane zástupkyňou prísnej Zdeny Hanúskovej. Svojich riaditeľských návykov sa však nedokáže tak celkom zbaviť a onedlho si to začne všímať celý pedagogický zbor na čele s Hanúskovou… Zopakuje sa tak situácia z prvej série, keď Zdena zasahovala aj tam, kde nemala a ochutná svoju vlastnú medicínu.
Teraz Michaela Čobejová pre Markízu prezradila o svojej postave čosi viac. „Je to asi najnesympatickejšia postava, akú som kedy hrala. Ak by som o nej predsa len mala povedať niečo pekné, tak to, že je veľmi starostlivá mama. Ale aj to má istú pachuť, pretože svojho syna Mateja, mladú tenisovú nádej, tlačí do vecí, ktoré on nechce,“ prezradila herečka.
Seriálová Eva bola v Banskej Bystrici uznávaná a teraz prichádza do Bratislavy ako cudzinka, ktorej sa automaticky rovnakej pocty nedostane. Dá sa tak očakávať, že v Zdene uvidí to, čím by ona sama chcela na tomto novom mieste byť a závisť ju môže doviesť k najhorším skutkom.
