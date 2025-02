Nová vládna letka, ktorú zabezpečil Kaliňák, už mala pristáť v Bratislave: Štát stála 25 miliónov eur, PS hovorí o výsmechu

Jedno z dvoch nových dopravných lietadiel značky Bombardier v utorok pristálo v Bratislave. Na tlačovej konferencii to vyhlásili predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Nákup lietadiel označili za papalášizmus v čase, keď občanov trápi zdražovanie. Predpokladajú, že nimi budú cestovať ministri.

Podľa PS ide o „necitlivý“ nákup

„Len cena tohto jedného lietadla je 25 miliónov eur, dokopy teda 50 miliónov eur a ďalšie prevádzkové náklady za viac ako jeden milión eur. Dnes sa to už stalo takým symbolom toho papalášizmu štvrtej Ficovej vlády. Okrem lietadiel, ktoré vláda veľmi intenzívne využíva na futbalové zápasy, rôzne výlety, na formulu jeden, zriaďuje si nové ministerstvo, cestuje, tak toto je len taká špička ľadovca, čo máme možnosť posledné mesiace vidieť,“ vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Kišš (PS). Poukázal pritom, že koalícia prijala konsolidačný balík a ekonomický rast sa spomaľuje.

Podľa poslanca NR SR Tomáša Valáška (PS) je voči občanom takýto nákup necitlivý. Okrem ekonomickej roviny však nerozumie ani tomu, prečo na ministerstve obrany vzniká druhá, paralelná, vládna letka, keďže jednu už má ministerstvo vnútra.

Výsmech vojakom

Ako Valášek poukázal, rezort obrany podľa neho vie peniaze investovať aj do iných projektov. Pozastavil sa pri tom, že štát sa na rozpočet ministerstva pozerá ako na rezervu. „Keď ministerka zdravotníctva nevie postaviť nemocnicu, ide sa do rezortu obrany, tí postavia. Keď minister dopravy nevie postaviť diaľnicu, rezort obrany postaví. Keď ministerstvo dopravy nevie postaviť mosty, ministerstvo obrany postaví. Chýbajú nové jety pre ministrov? Ministerstvo obrany nakúpi,“ vyhlásil Valášek.

Dodal, že nerozumie, ako sa niečo také stalo. Podľa jeho názoru je to výsmech slovenským vojakom. Poukázal, že krajiny v okolí Slovenska posilňujú svoju obranu. SR by podľa neho potrebovala tanky, transportéry či drony, no nepotrebuje nové luxusné dopravné lietadlá.

Ministerstvo obrany (MO) SR kúpilo dve dopravné lietadlá Bombardier Global 5000 za takmer 48 miliónov amerických dolárov, teda takmer 46 miliónov eur v decembri minulého roka.