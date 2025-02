Na verejnosť mal uniknúť text návrhu dohody o partnerstve, podľa ktorého sa Trump snaží získať kontrolu nad ukrajinským nerastným bohatstvom. Tento krok by mohol pre Ukrajinu znamenať väčšie finančné zaťaženie, než aké reparácie muselo Nemecko zaplatiť po prvej svetovej vojne.

Informoval o tom britský denník The Telegraph, ktorý tvrdí, že tento plán vyvolal v Kyjeve obavy a paniku. Podľa zverejnených informácií sa Donald Trump zameriava na Ukrajinu z finančných dôvodov, pričom jeho návrh vyzerá ako krok k ekonomickej kolonizácii krajiny.

Dohoda, ktorá by mala zahŕňať vytvorenie spoločného investičného fondu, sa zameriava na správu ukrajinských nerastných surovín, vzácnych zemín, prístavov, infraštruktúry a väčšiny prírodných zdrojov, vrátane ropy a plynu. Celková hodnota tejto dohody sa odhaduje na 500 miliárd dolárov, čo predstavuje viac ako 478 miliárd eur.

Môže za to Zelenskyj

Tento návrh je výsledkom iniciatívy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa predtým spoliehal na to, že zapojenie amerických spoločností do ukrajinského hospodárstva pomôže zabrániť ďalšiemu vojenskému útoku zo strany Ruska. Zelenskyj totiž veril, že prítomnosť amerických firiem by mohla byť odstrašujúcim faktorom pre Vladimira Putina. Prezident Ukrajiny sám inicioval debatu o nerastných surovinách s cieľom zabezpečiť potrebné investície.

Tvrdšie podmienky než malo Nemecko

Podmienky, ktoré Trump navrhuje, sú oveľa tvrdšie, než Ukrajina očakávala. Podľa britského denníka ide o podmienky, aké sú obvykle uložené krajine, ktorá bola porazená vo vojne. Ak by bol tento návrh prijatý, znamenalo by to podiel na HDP Ukrajiny vyšší než reparácie, ktoré boli uložené Nemecku po prvej svetovej vojne podľa Versaillskej zmluvy.

Okrem iného by USA získali 50 % zo ziskov z ťažby prírodných zdrojov a 50 % hodnoty nových licencií, ktoré Ukrajina vydá tretím stranám. Spojené štáty by mali aj právo prvého odmietnutia nákupu vyvážaných nerastných surovín.

Ukrajina však nie je schopná splniť takéto požiadavky. Návrh Trumpa sa zdá byť neúprosným tlakom na krajinu, ktorá je už teraz pod obrovským vojenským tlakom zo strany Ruska. Tento krok by znamenal nielen vojenské, ale aj ekonomické zneužívanie Ukrajiny zo strany jej západného spojenca.

Európa zvyšuje vojenskú pomoc Ukrajine

Európa chce spolupracovať s Washingtonom na dosiahnutí mieru na Ukrajine a je pripravená urobiť viac pre vyzbrojenie Kyjeva. Uviedla to v utorok šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v Bruseli počas stretnutia so splnomocnencom prezidenta USA pre rusko-ukrajinskú vojnu Keithom Kelloggom. Von der Leyenová zdôraznila „kľúčovú úlohu EÚ pri zabezpečení finančnej stability a obrany Ukrajiny“.

Poukázala na to, že blok sa zaviazal poskytnúť Ukrajine 135 miliárd eur, viac ako ktorákoľvek iná spojenecká krajina. „Táto suma zahŕňa 52 miliárd eur na vojenskú pomoc, čo je suma rovnajúca sa americkým príspevkom,“ konštatovala predsedníčka EK.

„Európa z finančného a vojenského hľadiska priniesla viac ako ktokoľvek iný. A prispejeme ešte viac. Chceme spolupracovať s USA na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru pre Ukrajinu,“ napísala von der Leyenová na mikroblogovacej sieti X po stretnutí s Kelloggom.

Kellogg, ktorý v stredu navštívi Ukrajinu, uviedol, že Európa sa pravdepodobne priamo do mierových rokovaní nezapojí. Európske krajiny sa obávajú, že Trump by mohol schváliť dohodu, ktorá umožní Putinovi vyhlásiť víťazstvo a nechá kontinent čeliť posmelenému a silne vyzbrojenému Rusku.