Nová SuperStar prinesie viacero zmien: Cesta súťažiacich bude iná a diváci dostanú oveľa viac obsahu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Televízie Markíza a Nova pripravujú novú sériu SuperStar, ktorá odštartuje už na jeseň 2026.

Už minulý rok sa objavili informácie o tom, že televízie Markíza a Nova chcú spustiť 8. medzinárodnú sériu SuperStar, a to po zatiaľ najdlhšej prestávke vôbec. Potom však prišli správy o tom, že sa termín štartu odsúva a diváci si budú musieť počkať o rok viac. Ako sme vás informovali v článku, po novom sa tak diváci novej série dočkajú na jeseň 2026.

Do poroty zasadnú speváčka Ewa Farna, legendárny hudobník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudobník Calin. Moderovania sa chopil Leoš Mareš, ktorý Česko Slovenskú SuperStar moderoval už počas jej vzniku v roku 2009 a tento post si zopakoval aj v rokoch 2011 a 2018 a neskôr zasadol aj do poroty.

Čo sa tento rok zmení

Ako prvý poskytol bližšie informácie o návrate legendárnej šou režisér a kreatívny producent Pepe Majeský. Ten pre Markízu prezradil napríklad to, že porotu vyskladal podľa toho, že chcel priniesť po rokoch niečo nové, no nechcel úplne nové obsadenie. Z predošlých porotcov preto nechal Ewu s Paľom a pridal k nim novú krv. Zároveň chcel, aby si každá veková kategória v porote našla to svoje.

„Máme Calina, ktorý je megahviezda pre mladých. Ewa, tá spĺňa obidve kategórie – aj pre mladých, aj pre starších. Máme tu potom matadora Paľa, bez ktorého by SuperStar, samozrejme, nebola, no a potom som tam chcel dostať trošku humoru, trošku nadhľadu, čož je vlastne Kubo, ktorý je ale zároveň geniálny hudobník a má skvelú hudobnú kariéru,“ vysvetlil režisér.

Foto: TV Markíza

Na otázku, či si pre fanúšikov pripravil aj nejaké novinky, mal ráznu odpoveď: „Určite.“ Na niečo nové sa pritom podľa jeho slov môžu diváci tešiť už od prvého kastingového kola. Jednou zo zmien, o ktorej mohol prehovoriť, bolo napríklad to, že moderátor bude so súťažiacimi v kontakte už od prvých kastingov a nepripojí sa k šou až v divadle, ako boli posledné ročníky diváci zvyknutí.

Najnovšie sa k návratu šou vyjadril aj Michal Borec, riaditeľ centra marketingu TV Markíza a šéf sociálnych sietí TV Nova. V rozhovore pre Markízu na rovinu povedal, že sa oplatilo čakať, hoci musela byť šou odložená o rok, keďže podľa jeho slov sú tak nové plány ešte lepšie. Tak ako jeho kolega, aj on potvrdil: „Noviniek bude naozaj veľa.“ Nemohol však prezrádzať veľa, no odhalil aspoň: „Niekoľko dramaturgických twistov, kedy budeme mať zmeny v tom, akú budú mať súťažiaci cestu až k tomu vytúženému víťazstvu.“

Zároveň prezradil, že omnoho viac budú „komunikovať na sociálnych sieťach“, a tak diváci podľa jeho slov dostanú veľa zaujímavého obsahu na všetkých platformách.

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