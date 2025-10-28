Po dlhých 5 rokoch sa na obrazovky Markízy vracia obľúbená šou Slovákov: Dotkne sa vás nostalgia, má priniesť prekvapenie

Foto: TV Markíza

Zuzana Veslíková
Kým vieš snívať, tak máš nádej – ak ste si tieto slová v hlave zanôtili, pravdepodobne veľmi dobre viete, z akej pesničky pochádzajú

Hymna z prvej Superstar z pera Paľa Haberu sa stala legendárnou, rovnako ako tento nekompromisný porotca. A ak ste snívali o návrate tejto populárnej speváckej šou na obrazovky, máme pre vás skvelé správy. 

Pôvodne sa o téme návratu Superstar hovorilo, že sa jej dočkáme už tento rok. Televízia Markíza a Nova však pripravujú niečo špeciálne, tak sa tieto plány posunuli. Ako informuje portál Mediaboom, v roku 2026 by sme sa už hľadania nových speváckych hviezd na obrazovkách mali dočkať.

Foto: TASR

Dala si niekoľkoročnú prestávku

Avizuje, že televízie pracujú na doteraz najväčšom ročníku v histórii formátu na Slovensku aj u našich českých susedov a jeho výroba nie je jednoduchá. Zaujímavé je, že z obrazoviek Superstar zmizla na dlhých päť rokov, preto jej návrat môže byť skutočne veľkolepý a mnohých z nás nostalgicky vráti do minulosti, keďže sme s touto speváckou šou vyrastali.

Na Markízu sa vráti aj tanečná súťaž Let’s Dance, zoznamovacia šou Ruža pre nevestu a spomína sa aj obľúbená relácia Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom. Takže vyzerá to tak, že sa máme na to tešiť.

