Nová stanica JOJ KRIMI štartuje so seriálovými hitmi: Diváci ju získajú automaticky a bez prelaďovania

Dana Kleinová
Diváci sa môžu tešiť na viac kriminálnych seriálov.

Stanica WAU mení identitu a od 2. marca 2026 bude vysielať ako JOJ KRIMI. JOJ Group tým reaguje na rastúcu popularitu kriminálnych a detektívnych seriálov a jasne definuje nový programový profil stanice zameraný na napätie, vyšetrovanie a zločiny.

Mediálna skupina JOJ Group pristupuje k rebrandingu svojej televíznej stanice WAU, ktorá sa od 2. marca 2026, kedy TV JOJ oslavuje 24. narodeniny, mení na JOJ KRIMI. Zmena reflektuje dlhodobý vývoj programovej ponuky aj rastúci záujem divákov o kriminálne a detektívne seriály na slovenskom aj zahraničnom trhu.

Mení sa názov, nie pozícia

Stanica WAU, tretia televízia v portfóliu JOJ Group, vstúpila na trh 15. apríla 2013. Pôvodne bola profilovaná najmä na cieľovú skupinu mladých žien, pričom ťažisko vysielania tvorili reality šou a lifestylové magazíny z oblasti bývania, nakupovania, varenia, rodičovstva, životného štýlu, svadieb, chudnutia či zdravia. Postupom rokov sa programový profil stanice prirodzene vyvíjal. Kriminálne a detektívne seriály si na WAU vybudovali stabilné miesto a stali sa jedným z najvýraznejších pilierov vysielania.

V posledných rokoch bola stanica vnímaná ako univerzálny seriálový kanál, ktorý popri kriminálnych tituloch ponúkal aj dramatické príbehy z lekárskeho či záchranárskeho prostredia.

Pre divákov sa zmena názvu nijako nedotkne dostupnosti stanice – u televíznych operátorov zostane JOJ KRIMI na rovnakej programovej pozícii, na ktorej je dnes stanica WAU.

„Po viac ako desiatich rokoch na trhu, počas ktorých sa WAU etablovala ako univerzálna stanica s dôrazom na kriminálne seriály, sme identifikovali jedinečnú príležitosť posunúť značku aj obsah stanice vpred. Práve teraz je podľa nás ten správny čas vytvoriť jednoznačne orientovaný kanál, ktorý tematicky reflektuje rastúci dopyt po kriminálnom obsahu. Nová stanica JOJ KRIMI tak nadviaže na dedičstvo WAU ako stanice pútavých kriminálnych prípadov a zároveň ponúkne divákom jasnú programovú identitu, pri ktorej budú vedieť presne, čo môžu očakávať – kvalitné kriminálne a detektívne seriály či dokumenty, ale aj vražedne dobré seriálové novinky,“ uviedol generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega.

Vo vysielaní sa objavia už známe a populárne seriály CSI: Las Vegas, CSI: New York a CSI: Miami, ďalej Vtierka Castle, Zelenáč, Myšlienky vraha či Súkromné očko. Priestor dostanú aj klasické detektívne tituly Dobrodružstvá kriminalistiky, Vraždy v Midsomeri a Colombo.

Z českých kriminálok sa diváci môžu tešiť na Polda, Prípady 1. oddelenia, Rapl či Miesto zločinu Ostrava / Plzeň / České Budějovice. Na JOJ KRIMI zároveň čakajú aj premiérové krimi novinky – Equalizer s Queen Latifah, Stopár, Lovci vrahov, Záhady Emy Fieldingovej a Matlocková.

