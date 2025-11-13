Nová séria, no rovnaké výčitky. Česká Ruža pre nevestu čelí kritike ešte pred začiatkom druhej série, toto vadí divákom

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Odkazujú, že je jasné, že chcú tvorcovia zábavu a šou a nie seriózne zoznamovanie.

V utorok 18. novembra 2025 odštartuje exkluzívne na Voyo druhá séria českej Ruže pre nevestu. Najprv boli odhalení dvaja ženísi – Míra a Martin, dvojičky, ktoré sa rozhodli hľadať lásku spolu – a potom televízia predstavila prvé krásky, ktoré zabojujú o ich srdce. Diváci si pritom už stihli spraviť prvé názory.

Po ženíchoch bolo odhalených aj prvých 12 súťažiacich, ako sme vás informovali v článku. Nechýbali pritom medzi nimi aj známe tváre, ako influencerka Mary a Natália, ktorá bola predtým v šou Love Island, no keďže tam nenašla lásku, rozhodla sa šťastie skúsiť znova. Reakcie divákov sa však nehrnuli na konkrétne súťažiace, ale skôr si všímali dve iné veci.

Prečo to robia

„Toto sú ony! Naše nádherné ružičky. Niekoľko dievčat bude bojovať o srdce Míry a Martina a vy pritom budete s nami. Tak, ako sa vám páčia?“ pýtala sa televízia NOVA v príspevku, pričom sľubovala, že ešte nepredstavila všetky súťažiace a niekoľko si ich ešte šetrí v zálohe. Nečakala pritom, že sa diváci zamerajú na niečo iné, ako na samotné súťažiace a budú diskutovať najmä o dvoch témach.

„Prosím, kto fotí tieto „úžasné“ promo fotky?“ pýtala sa žena a nebola jediná, kto mal pocit, že sú ženy na fotografiách zachytené nelichotivo. „Presne to isté som si hovorila pri pozretí tiež,“ priznala druhá. Tretia rovno dala príklad: „Presne moja otázka, chúďa Kristy, vyzerá akoby mala zastavené vetry na tej fotke. To je na žalobu normálne.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Bachelor Česko (@bachelorcesko)

„Ten babrák, čo minulý rok a ten, čo robí promo aj na Love Island. V skutočnosti sú to potom nádherné dievčatá, ale niektoré fotky sú dosť nelichotivé,“ chytala sa za hlavu iná. „Presne, také krásne dievčatá a pre zlé fotky vyzerajú úplne inak,“ súhlasila ďalšia.

Nelichotivé fotografie však nebolo to jediné, pri čom sa fanúšikovia šou pozastavili. Mnohí totiž poukázali aj na fakt, že každý rok vyberajú do šou podstatne mladšie súťažiace ako ženích a dokonca medzi nimi nechýbajú ani študentky. Z toho dôvodu je potom náročné víťaznému páru ostať spolu, keďže majú iné priority. Všetky doterajšie víťazky Ruže pre nevestu, ako aj českého Bachelora, nemali viac ako 26 rokov s výnimkou Stanky, ktorá ako jediná mala počas šou po tridsiatke.

„Všetky v 23 rokoch hľadajú manžela,“ smiala sa diváčka v komentároch. „Presne to si hovorím tiež. Tieto mladé patria do Love Islandu, tu mali dať dievčatá okolo 30,“ súhlasila druhá. „Veľmi nechápem výber toľkých študentiek. Chlap, ktorý už v živote niekde je, potrebuje dospelú ženu, nie dieťa v škole. Mohli tam dať viac dievčat okolo 30, aspoň by bola vyššia šanca na trvalý vzťah,“ pridala sa tretia.

„Muži 34 a toto samé študentky, krásne, ale 20+… Asi tu nejde o zoznamovanie, ale zábavnú šou, predpokladám,“ zdôvodnil divák. „Dievčatá po 30 už nerobia scény, a tie oni potrebujú,“ súhlasila diváčka so smiechom.

