Česká Ruža pre nevestu predstavila prvé súťažiace. Tieto krásky budú bojovať o srdcia dvoch ženíchov, nechýba známa tvár

Prvá séria Bachelor Česko bola hitom, rovnako ako slovenská Ruža pre nevestu. Teraz prichádza druhá, v ktorej bude dvojnásobná šanca nájsť lásku a nebudú chýbať ani známe tváre, či už z iných šou alebo zo sociálnych sietí.
V utorok 18. novembra 2025 odštartuje exkluzívne na Voyo druhá séria, ktorá otvorí novú kapitolu hľadania lásky – úprimnejšiu, hlbšiu a plnú silných rozhodnutí. A navyše, prinesie rovno dvojnásobnú porciu romantiky. Tento rok budú diváci svedkami príbehu, aký svet ešte nezažil. Lásku totiž nebude hľadať len jeden, ale hneď dvaja muži – a ešte k tomu bratia a najlepší priatelia. Jednovaječné dvojčatá Míra a Martin sa totiž rozhodli zmeniť svoj osud spoločne.
Teraz televízia NOVA predstavila prvých 12 účastníčok.
Podľa prvých informácií o dievčatách vieme, že manažérke Ani sa nepodarilo nájsť lásku v teréne, barberka Valérie nemá rada sukničkárov, divoká Mary chce žiť ako filmová hviezda, Pavla hľadá toho pravého, no nesmie mať vysoké ego a Sarah mieri do vily hneď po rozchode, aby jej prvé rande ako nezadanej bolo rovno s televíznym ženíchom.
Potom je tu Nica, ktorá nemala v predošlých vzťahoch šťastie, Kristy, ktorá už rok nerandila, manažérka kaviarne Stella, ktorá naopak nikdy nemala vážny vzťah, redaktorka Šárka, ktorá nehľadá športovca, Tereza, ktorú priťahujú zadaní muži, Nikola, ktorej prioritou bol tanec a nie vzťahy, či Natália, ktorá nenašla lásku v šou Love Island.
