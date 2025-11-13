Prepíšte scenár, dožadujú sa diváci Sľubu. Jedna scéna ich dohnala k slzám, teraz chcú, aby sa postava poučila

Seriál Sľub sa s divákmi rozlúči v piatok 5. decembra o 17.55 h. Ostáva tak už len pár epizód, v ktorých sa musí vyriešiť viacero zápletiek, inak môžu diváci opäť očakávať otvorený koniec a mesiace napätia, ako to bolo po prvej sérii. Vtedy čakali na odpoveď na otázku, či Gálik prežije. Teraz sa však najviac zaujímajú o to, či už konečne budú Zuzana a Michal spolu bez toho, aby sa znova rozišli.

Útek za hranice plánovali Michal a Vlado už v prvej sérii. Vtedy úspešne odprevadili svoju mamu, no oni dvaja sa vrátili späť do Bratislavy. Michal totiž nedokázal opustiť Zuzanu a malého Kubka a hoci s ťažkosťami, ale vrátil sa k nim. Nikto tak nečakal, že sa v druhej sérii pokúsi o útek znova.

Diváci plakali s nimi

Zuzanu a Michala čakalo dojímavé lúčenie, hoci nakoniec ani druhý útek za hranice nevyšiel. Majo Kollár totiž skončil v nemocnici, a tak s ním nemohli ujsť do Berlína. Zo života na západe s bratom a mamou sa tak stal život s manželkou a synom a Michal sa nakoniec vrátil. A diváci dúfajú, že to tak aj ostane.

Potom, ako si počas dvoch sérií Michal a Zuzana k sebe hľadali cestu a neustále narážali na nové prekážky, diváci sa potešili, keď sa konečne dali opäť dokopy a fungovali ako rodina. Pokoj bol však rýchlo ohrozený, či už Zuzaniným flirtovaním s iným mužom alebo Michalovým pokusom o útek. Nie div, že toho už majú diváci dosť, ako vyjadrili aj v komentároch.

„Prosím zmeňte tejto žene scenár. Všetky postavy sa niekam posúvajú, len Zuzana stojí furt na jednom mieste,“ odkázala diváčka. „To je pravda, už by mohla priznať, že Michala potrebuje a chce byť s ním!“ súhlasila druhá. „Prepíšte scenár pre Zuzu. Nemôže byť predsa taká chladná. Veď sa ľúbia,“ ozvala sa tretia.

„Skoro ma trafil šľak! Tak ten odchádza a ona plače! Ty kokos, tak títo dvaja, keď sa už nedajú dokopy, tak ja končím s týmto seriálom! Mňa asi porazí! Hahaha, veď patria k sebe! Nie, nie, to nemôže takto skončiť! Nie, nie…“ pridala sa rýchlo ďalšia. Naopak, iná diváčka im nepraje, aby skončili spolu. Napísala: „Toto už je trápne, naozaj. Horšie, ako deti v škôlke. Nezaslúži si Miša, veru, s hentakým chovaním… Zuza je jedna hrozná postava, nech sa na ňu už vykašle a posunie sa ďalej.“

