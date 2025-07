Nová česká komédia ovládla obľúbenú streamovaciu službu, Slováci sa na ňu vrhli ako diví: Má skvelé hodnotenie, až 74 %

Že by išlo o nový letný hit? Táto česká filmová novinka si okamžite podmanila pozornosť publika. Diváci oceňujú najmä silný a dojímavý dej, autentickú atmosféru a skvelé herecké výkony.

Nová česká komédia, ktorá mala v slovenských kinách premiéru len pred pár mesiacmi, kde zarobila takmer 240-tisíc eur, dorazila na obľúbenú streamovaciu platformu Voyo a okamžite prevalcovala rebríček sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Snímka More na dvore rozpráva o Jozefovi, ktorého si zahral český herec Ondřej Vetchý. Jozef je spokojný vo svojej dielni na dvore starého pavlačového domu. Nikdy nebol pri mori, no svoju „kaluž na dvore“ považuje za svoje vlastné more, o ktoré sa starostlivo stará.

Jeho život plynie v pokojnom rytme, v spoločnosti vernej sučky Pampelišky a občasných šachových partií s kamarátom Václavom, ktorého stvárnil známy český herec Jiří Langmajer. V jeho srdci má však dlhodobo miesto krásna susedka Anežka, ktorej sa zatiaľ neodvážil prejaviť svoje city.

Diváci si komédiu nevedia vynachváliť

Na filmovom portáli ČSFD si komédia získala výborné hodnotenie, až 74 %. Diváci vyzdvihujú najmä krásny príbeh, ktorý vás chytí za srdce.

„Musím vyjadriť svoje veľké a príjemné prekvapenie, už dlho som nevidel český film, po ktorom by som bol príjemne naladený a všestranne spokojný. Scenár, réžia aj herecké výkony sa pekne dopĺňajú a je to jednoducho celkovo milé,“ chváli jeden z divákov.

„Tento film vás už od prvých sekúnd strhne svojou poetikou, atmosférou, precíznym strihom, krásnou hudbou a nepustí vás až do samého záveru. Výborné obsadenie, tiež kamera a réžia. Určite si v budúcnosti dám repete,“ dodal ďalší.