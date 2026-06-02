Rusko v noci masívne zaútočilo na Ukrajinu: Hlásia mŕtvych, desiatky zranených aj zrútený panelák

Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci na utorok najmenej deväť ľudí a ďalších viac než 80 utrpelo zranenia, oznámili tamojšie úrady. Došlo k tomu po tom, čo Moskva už niekoľko dní varovala pred rozsiahlym útokom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Päť osôb zahynulo a 25 utrpelo zranenia aj v Dnepropetrovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Olexandr Hanža na platforme Telegram. Zranení boli hospitalizovaní, skonštatoval gubernátor a zároveň zverejnil fotografie poškodených obytných budov, zhorených vozidiel a zničeného detského ihriska.
Útoky zasiahli obytné budovy aj detské ihrisko
V Kyjeve zahynuli najmenej štyri osoby a ďalších 51 utrpelo zranenia, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko informoval, že došlo k zrúteniu 24-poschodovej obytnej budovy, pravdepodobne po zásahu raketou, a že pod jej troskami zrejme uviazli ľudia. Ozrejmil tiež, že viacero budov zachvátili plamene.
„Vo štvrti Oboloň horia autá po zásahu padajúcich úlomkov rakiet. Požiare vypukli tiež na dvoch otvorených priestranstvách, pričom horí aj v blízkosti materskej školy,“ upresnil Kličko. V Charkovskej oblasti hlásili po dronových a raketových útokoch desať zranených vrátane jedného dieťaťa, uviedol starosta Charkova Ihor Terechov na Telegrame.
Po útoku horela aj ruská rafinéria
Ruskú ropnú rafinériu Iľskyj v Krasnodarskom kraji zachvátil požiar po dronovom útoku, uviedli miestne orgány v utorok na Telegrame. Systémy protivzdušnej obrany odrážali útoky dronov aj nad základňou námornej flotily na Ruskom okupovanom Kryme. Agentúra Reuters upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.
Rusko minulý týždeň varovalo, že plánuje spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve napojené na ukrajinskú armádu. Moskva vyhlasovala, že ide o odvetu za májový útok na internát v ukrajinskej Luhanskej oblasti, ktorú v súčasnosti kontroluje. Ukrajina zodpovednosť za úder odmieta.
Ukrajinci pomôžu Lotyšsku s obranou proti dronom
Ukrajinskí špecialisti čoskoro dorazia do Lotyšska, kde sa budú najbližšie týždne deliť o svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. V pondelok to vyhlásil nový lotyšský premiér Andris Kulbergs po stretnutí s predsedníčkou ukrajinskej vlády Julijou Svyrydenkovou. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Od marca vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom, už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kyjev tvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu ovplyvnili ruské rušičky.
Niektoré z týchto dronov havarovali a explodovali vrátane dvoch, ktoré 7. mája narazili v Lotyšsku do skladu ropy a spôsobili požiar. Incident vyvolal politickú krízu, v dôsledku ktorej najskôr odstúpil minister obrany Andris Spruds a následne aj premiérka Evika Siliňová. Kulbergsovi vyslovil dôveru litovský parlament iba vo štvrtok.
Ukrajinskí odborníci pomôžu vypracovať dlhodobý plán na vybudovanie viacúrovňového systému protivzdušnej obrany, ktorý bude schopný reagovať na rôzne typy hrozieb, uviedol Kulbergs. „Musíme byť lepšie pripravení na zostreľovanie dronov, ktoré vstupujú do lotyšského vzdušného priestoru, a nikto nevie lepšie ako Ukrajinci, ako ich zostreliť a ako ich odhaliť,“ vyhlásil nový premiér.
