Počet obetí stúpa, Kyjev je v plameňoch: Rusko nasadilo vyše 650 dronov, použili vysoko presné zbrane

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko pri nočných útokoch proti krajine nasadilo dovedna 656 dronov a 73 rakiet, a to vrátane ťažko zostreliteľných balistických striel.

Ruské ozbrojené sily v utorok uviedli, že podnikli rozsiahly úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a použili pri tom aj hypersonické rakety. Vyhlásenie ruskej armády prišlo po tom, čo po ruských útokoch na Ukrajine zahynulo najmenej deväť ľudí a ďalších 80 utrpelo zranenia. Ukrajinské letectvo hlásilo útoky vyše 650 dronmi a 70 raketami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ministerstvo obrany v Moskve vo vyhlásení uviedlo, že „masívny úder“ s použitím „vysoko presných zbraní“ bol zameraný na ciele v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev i v Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru využívanú ukrajinskou armádou v ďalších oblastiach Ukrajiny.

V Kyjeve horia budovy

Ukrajinské letectvo medzitým v utorok ráno uviedlo, že Rusko pri nočných útokoch proti krajine nasadilo dovedna 656 dronov a 73 rakiet, a to vrátane ťažko zostreliteľných balistických striel. Tamojšej protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť 602 dronov a 40 rakiet, cituje AFP.

K masívnemu ruskému úderu na ciele na Ukrajine v noci na utorok došlo po tom, čo Moskva už niekoľko dní varovala pred rozsiahlym útokom.

