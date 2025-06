Nikdy nežiarila tak ako teraz. Angelina Jolie vraj podstúpila estetické zákroky, chce vyzerať čo najlepšie

Hoci oslávila 50 rokov, vyzerá to tak, že zastavila čas. Aspoň taký pocit majú všetci pri pohľade na jej mladistvý vzhľad. Filmová ikona totiž vyzerá úžasne, no ako prezradil jeden nemenovaný zdroj, vraj si to vyžadovalo veľa odhodlania, ako aj niekoľko drobných úprav, aby vrásky udržala herečka na uzde. Podľa neho sa umelkyňa o seba patrične stará, čo je aj vidieť.

Angelina Jolie ohuruje svojou krásou aj po 50! Ako však odtajnil zdroj exkluzívne pre In Touch, je za tým starostlivosť o pokožku, ktorej je herečka verná. „Angelina vždy kládla veľký dôraz na ochranu svojej pokožky pred slnkom, čo jej určite pomohlo zostať mladou, ale samozrejme, využila aj pomoc od svojho dermatológa,“ vysvetlil zdroj a pokračoval: „Minulý rok sa rozhodla, že starostlivosť o seba bude pre ňu prioritou, pretože chcela v nasledujúcom desaťročí vyzerať čo najlepšie.“

Ako sa o seba stará?

Hviezda vyzerala príťažlivejšie než kedykoľvek predtým, keď sa 6. júna zúčastnila premiéry filmu Eddington na filmovom festivale v Cannes. Angelina sa ukázala v krémových šatách od Brunella Cucinelliho, ktoré na nej pôsobili ležérne a pôvabne. Zdroj však uvádza, že mama 6 detí nedávno podstúpila „niekoľko serióznych laserových ošetrení, aby sa jej celková textúra skutočne vyhladila a spevnila“.

„Výsledky boli fantastické,“ uviedol zdroj a doplnil: „Ani botox jej nie je cudzí, chodí naň už roky, len si dáva pozor a je veľmi konzervatívna, aby jej tvár nevyzerala akoby zamrznuto.“ Okrem kozmetických ošetrení Angelina „kladie veľký dôraz aj na svoju stravu“ a dbá na to, aby prijímala dostatok „bielkovín, ovocia a zeleniny“. V minulosti mala problémy s dostatočným príjmom živín, keďže vždy, keď bola v strese, strácala chuť do jedla. „Vynaložila však obrovské úsilie na to, aby mala skutočne vyváženú stravu, a to sa jej vypláca, vyzerá zdravšie než v posledných rokoch,“ prezradil zdroj.

Má za sebou jednu operáciu