Niet inej cesty k mieru, než tlačiť na Rusko, vyhlásil český prezident Pavel. Kyjev si musí udržať svoje územie

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
Vojna na Ukrajine
Ak by Rusi získali tie časti Donbasu, ktoré dosiaľ neokupujú a ktoré stále bráni Ukrajina, pre Kyjev by to podľa jeho slov malo zásadné bezpečnostné dôsledky, pretože práve v tejto časti má Ukrajina najsilnejšie opevnenú obrannú líniu.

Český prezident Petr Pavel je presvedčený, že neexistuje iný spôsob, ako dosiahnuť na Ukrajine mier, než pokračovať vo vojenskej podpore Kyjeva a zároveň ekonomicky a politicky tlačiť na Rusko. Povedal to v piatok novinárom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Zdôraznil, že Rusko zatiaľ neukazuje veľkú snahu pokročiť v rokovaniach, píše spravodajkyňa TASR.

„Je pekné, že sa po dlhej dobe zblížili stanoviská Ukrajiny, Spojených štátov a Európy, ale ešte potrebujeme dostať k stolu Rusko a bez toho sa nikam nepohneme. Bohužiaľ, zatiaľ Rusko nevykazuje nejakú veľkú vôľu v rokovaniach pokročiť a zotrváva na svojich maximalistických požiadavkách, predovšetkým, ak ide o teritórium,“ povedal Pavel.

Pre Ukrajinu by to nebolo dobré

„Som presvedčený o tom, že nie je iná cesta, než vytrvať v podpore Ukrajiny vojensky tak, aby bola schopná udržať v maximálnej možnej miere svoje územia, ale zároveň tiež vyvíjať ekonomický a politický tlak na Rusko, aby si uvedomilo, že iná cesta na dosiahnutie mieru než pri rokovacom stole nie je,“ podotkol český prezident.

Foto: SITA/AP

Dodal, že na podobných konferenciách, ako je tá mníchovská, sa väčšinou darí dosiahnuť pokrok v mnohých veciach, pretože spolu diskutujú politici z rôznych častí politického spektra a sveta. „Na tejto konferencii je asi 60 hláv štátov a ich vzájomná interakcia môže mnoho vecí posunúť dopredu,“ myslí si Pavel.

Čo sa týka transatlantických vzťahov, v tejto oblasti to podľa neho síce vyzerá na veľkú roztržku medzi Európou a Spojenými štátmi, ktorá by teoreticky mohla ohroziť aj spojenectvo v rámci NATO, ale v skutočnosti je to len o vyrovnaní vzťahov Spojených štátov a Európy, ktoré boli dlho nevyvážené.

„USA neúmerne doplácali na bezpečnosť a dobré žitie v Európe na úkor svojich vlastných občanov. Až (americký prezident) Donald Trump k tomu pristúpil takým razantným spôsobom na rozdiel od svojich predchodcov, ktorí vždy veľmi diplomaticky varovali, že je potrebné, aby Európa niesla primeraný podiel na svojej bezpečnosti… Európa občas potrebuje, aby sa dostala pod tlak a uvedomila si, že veci sa skutočne musia meniť. A myslím si, že teraz si to už uvedomujú všetci,“ dodal český prezident. Európa podľa neho musí byť pre Spojené štáty skutočným partnerom a nie bremenom.

