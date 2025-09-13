Niektoré slovenské regióny zasiahne intenzívny lejak, hrozbou budú aj búrky a povodne. Pre tieto okresy platia výstrahy

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Jakub Baláž
TASR
Výstrahy zatiaľ platia do pondelka, pravdepodobnosť spôsobenia škôd počasím je vysoká.

Vo viacerých okresoch západného a severozápadného Slovenska hrozia povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Platia predbežne až do pondelka 15. septembra.

Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ dodal SHMÚ. S tým, že vývoj hydrologickej situácie budú priebežne aktualizovať.

Výstrahy sú vydané pre región stredného Považia (Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča), horného Považia a Liptova (Žilina-sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina-Rajčanka, Čadca a Kysucké Nové Mesto). V Trenčianskom kraji platia pre okresy Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Myjava. Na západe krajiny treba rátať s povodňami v okresoch Senica a Pezinok.

Intenzívny dážď na celom území Slovenska

V nedeľu (14. septembra) treba na celom území Slovenska rátať aj s intenzívnym dažďom. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa, na niektorých miestach s platnosťou od 4.00 h až do 23.00 h. Niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja môže potrápiť výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok vyšším ako 50 milimetrov. Časť zrážok môže pritom spadnúť aj pri búrkach.

Tento úhrn zrážok predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ dodali.

