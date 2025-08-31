Nie je to zlato ani nehnuteľnosť: Táto investícia ti zmení život

No ak chceš dobre investovať, začni od vlastného zraku. Často naň zabúdame, kým oň neprídeme – a pritom ide o tú najlepšiu investíciu, akú môžeš urobiť.
Namiesto scrollovania daj šancu očnému vyšetreniu
Priznaj si – koľko hodín denne tráviš bezcieľnym scrollovaním sociálnych sietí? Namiesto toho by si mohol spraviť niečo, čo ti reálne zmení život. Napríklad zájsť na prehliadku k očnému lekárovi. Ak tráviš hodiny pred obrazovkami, tvoje oči si zaslúžia aspoň základnú starostlivosť. „Na renomovaných, kvalitných očných klinikách vám spravia veľmi dôsledné predoperačné vyšetrenie, na základe ktorého vieme určiť, či ste vhodným kandidátom na akúkoľvek operáciu očí. Akonáhle sú parametre vyhovujúce, vyberieme vám najlepší operačný postup, ktorý vám nielen odstráni dioptrie, ale aj naplní vaše predstavy pooperačného videnia,“ vysvetľuje očná lekárka MUDr. Adriana Smorádková z očnej kliniky NeoVízia Bratislava.
Laserová operácia bez bolesti a bez navýšenia? Áno, aj to je možné
Možno si už počul, že laserové operácie očí nepatria k najlacnejším zákrokom. Ale to neznamená, že si ich nemôžeš dovoliť. Práve naopak, ak túžiš po prvotriednej starostlivosti bez zbytočného stresu, NeoVízia ponúka možnosť operácie na splátky bez navýšenia, rozloženej až na 12 mesiacov. Vďaka tomu si vieš naplánovať zákrok podľa svojej finančnej situácie bez toho, aby to narušilo tvoj rozpočet. A to všetko s istotou, že budeš v rukách špičkového tímu odborníkov a s využitím najmodernejších technológií. NeoVízia ponúka najširší výber druhov operácií, preto sa u nich skôr dostaneš k riešeniu šitému na mieru.
Môžeš si vybrať z metód ako SMILE, LASEK, FemtoLASIK či NeoLASIK HD. Každá z nich ponúka šetrný a bezbolestný zákrok s rýchlou rekonvalescenciou, prispôsobený tvojim individuálnym potrebám. Napríklad laserovú operáciu NeoLASIK HD podstúpil samotný primár a očný lekár NeoVízie, MUDr. Radovan Piovarči, ktorý spolu už vykonal skoro 10 000 laserových operačných zákrokov, viac ako 12 000 vnútroočných operácií šošovky a viac ako 1500 operácií sietnice. „Bezbolestnú operáciu touto metódou som podstúpil aj ja a môj nový zrak mi do života priniesol novú slobodu, pohodlie a precíznosť pri práci očného chirurga,“ hovorí primár.
Videnie na úrovni, vibe na maximum
Okuliare alebo šošovky nemusia byť jediným riešením. Mnoho ľudí zároveň netuší, že okrem klasických dioptrií môžu trpieť aj astigmatizmom. Prejavuje sa skresleným videním reality a môže byť pravidelný alebo nepravidelný. „Rohovka má totiž parabolický tvar, no polomer jej zakrivenia vo všetkých miestach nie je rovnaký. Rozdiel v zakrivení jednotlivých miest rohovky vyjadrujú cylindrické dioptrie. Čím je cylinder vyšší, tým je astigmatizmus závažnejší,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči.
Dobrou správou je, že moderné laserové operácie, ako tie v NeoVízii, dokážu odstrániť nielen dioptrickú chybu, ale aj astigmatizmus. Navyše, v cene zákroku máš aj možnosť dokorekcie, ak by to bolo potrebné. Ak si sa rozhodol investovať do seba a zlepšiť si kvalitu života, objednaj sa na prehliadku k špičkovým odborníkom do NeoVízie, ktorá ma vysokú spokojnosť pacientov a dostupnosť po celom Slovensku. Ambulancie nájdeš v Ružomberku a Trnave, očné kliniky fungujú v Bratislave a Poprade. Stačí sa objednať na vyšetrenie a zvyšok nechaj na odborníkov.
