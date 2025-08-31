Nie je to zlato ani nehnuteľnosť: Táto investícia ti zmení život

foto: Adobe Stock

PR článok
Najnovšie trendy a módne vychytávky rýchlo strácajú hodnotu.

No ak chceš dobre investovať, začni od vlastného zraku. Často naň zabúdame, kým oň neprídeme – a pritom ide o tú najlepšiu investíciu, akú môžeš urobiť. 

Namiesto scrollovania daj šancu očnému vyšetreniu

Priznaj si – koľko hodín denne tráviš bezcieľnym scrollovaním sociálnych sietí? Namiesto toho by si mohol spraviť niečo, čo ti reálne zmení život. Napríklad zájsť na prehliadku k očnému lekárovi. Ak tráviš hodiny pred obrazovkami, tvoje oči si zaslúžia aspoň základnú starostlivosť. „Na renomovaných, kvalitných očných klinikách vám spravia veľmi dôsledné predoperačné vyšetrenie, na základe ktorého vieme určiť, či ste vhodným kandidátom na akúkoľvek operáciu očí. Akonáhle sú parametre vyhovujúce, vyberieme vám najlepší operačný postup, ktorý vám nielen odstráni dioptrie, ale aj naplní vaše predstavy pooperačného videnia,“ vysvetľuje očná lekárka MUDr. Adriana Smorádková z očnej kliniky NeoVízia Bratislava.   

foto: NeoVízia

Laserová operácia bez bolesti a bez navýšenia? Áno, aj to je možné

Možno si už počul, že laserové operácie očí nepatria k najlacnejším zákrokom. Ale to neznamená, že si ich nemôžeš dovoliť. Práve naopak, ak túžiš po prvotriednej starostlivosti bez zbytočného stresu, NeoVízia ponúka možnosť operácie na splátky bez navýšenia, rozloženej až na 12 mesiacov. Vďaka tomu si vieš naplánovať zákrok podľa svojej finančnej situácie bez toho, aby to narušilo tvoj rozpočet. A to všetko s istotou, že budeš v rukách špičkového tímu odborníkov a s využitím najmodernejších technológií. NeoVízia ponúka najširší výber druhov operácií, preto sa u nich skôr dostaneš k riešeniu šitému na mieru.

Môžeš si vybrať z metód ako SMILE, LASEK, FemtoLASIK či NeoLASIK HD. Každá z nich ponúka šetrný a bezbolestný zákrok s rýchlou rekonvalescenciou, prispôsobený tvojim individuálnym potrebám. Napríklad laserovú operáciu NeoLASIK HD podstúpil samotný primár a očný lekár NeoVízie, MUDr. Radovan Piovarči, ktorý spolu už vykonal skoro 10 000 laserových operačných zákrokov, viac ako 12 000 vnútroočných operácií šošovky a viac ako 1500 operácií sietnice. „Bezbolestnú operáciu touto metódou som podstúpil aj ja a môj nový zrak mi do života priniesol novú slobodu, pohodlie a precíznosť pri práci očného chirurga,“ hovorí primár.

foto: NeoVízia

Videnie na úrovni, vibe na maximum

Okuliare alebo šošovky nemusia byť jediným riešením. Mnoho ľudí zároveň netuší, že okrem klasických dioptrií môžu trpieť aj astigmatizmom. Prejavuje sa skresleným videním reality a môže byť pravidelný alebo nepravidelný. „Rohovka má totiž parabolický tvar, no polomer jej zakrivenia vo všetkých miestach nie je rovnaký. Rozdiel v zakrivení jednotlivých miest rohovky vyjadrujú cylindrické dioptrie. Čím je cylinder vyšší, tým je astigmatizmus závažnejší,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči.

Dobrou správou je, že moderné laserové operácie, ako tie v NeoVízii, dokážu odstrániť nielen dioptrickú chybu, ale aj astigmatizmus. Navyše, v cene zákroku máš aj možnosť dokorekcie, ak by to bolo potrebné. Ak si sa rozhodol investovať do seba a zlepšiť si kvalitu života, objednaj sa na prehliadku k špičkovým odborníkom do NeoVízie, ktorá ma vysokú spokojnosť pacientov a dostupnosť po celom Slovensku. Ambulancie nájdeš v Ružomberku a Trnave, očné kliniky fungujú v Bratislave a Poprade. Stačí sa objednať na vyšetrenie a zvyšok nechaj na odborníkov. 

foto: Adobe Stock
PR článok NeoVízia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac