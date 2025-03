Nezvyčajný zvyk Adely a Viktora Vinczeových, ktorý mnohých odrovná: Toto sa viacerým ľuďom nebude páčiť

Šou Milujem Slovensko nie je len o súťažení dvoch tímov zložených zo známych osobností a dlhoročných tvárí. Často sa v relácii rozoberajú témy, ktoré pobavia nielen samotných súťažiacich, ale aj divákov. V poslednej epizóde prišla reč aj na návštevy a dary, ktoré zvyknú ľudia dávať, keď k niekomu prídu. Vyjadrila sa k tomu i známa moderátorka a kapitánka jedného z tímov, no nikto nečakal, aká bude jej reakcia.

V 15. sérii obľúbenej šou zazneli zaujímavé príhody, na ktorých sa mnohí zabávali. Stáva sa už tradíciou, že každá jedna časť relácie Milujem Slovensko je plná zaujímavých situácií a príhod. Známe tváre prehovorili okrem iného aj o úplne obyčajnej veci, ktorou sú návštevy, ako uviedol Koktejl. Drvivá väčšina ľudí zvykne doniesť tým, ku ktorým prídu, malú pozornosť, či už vo forme fľaše alkoholu, kvetov alebo bonboniéry.

Nečakaná odpoveď od moderátorky

Kým Hanka Rapantová zvykne návštevám piecť koláče, Dano Dangl zase priznal, že nosí hraciu konzolu. Hoci ide o veľmi prekvapivé zistenie, ktoré zrejme ešte nikto nepočul, keďže nasledoval šok a smiech publika, ostatných zaskočila aj Adela Vinczeová. Tá má spolu so svojím manželom Viktorom Vinczem vlastný špecifický prístup. Každý čakal od mamičky adoptívneho syna Maxíka, že by od nej dostal po príchode na návštevu niečo špeciálne alebo dokonca hodnotné. Jej odpoveď však mnohých zarazila.

„Asi prijímate občas návštevy a aj chodíte na návštevy. Máte vo zvyku, keď idete niekam na návštevu, priniesť nejaký drobný darček alebo pozornosť?“ opýtal sa Martin Nikodým súťažiacich. Ihneď sa toho chytila Adela, ktorá vyšla s pravdou von, ako je to u nej doma. „Ja sa priznám, že my sme s mužom celkom v strese, keď nám niečo donesú. Nepijeme víno a celkovo alkohol a keď nám niekto niečo prinesie, tak sa to hromadí v skriniach, takže prosím všetkých, aby nám nič nenosili,“ prezradila.

Ako ďalej Adela pokračovala, to isté robia aj oni. „A my ani nikomu nič nenosíme. To sme my. Nenosíme, lebo to tých ľudí môže zaťažiť,“ priznala moderátorka. A hoci to znie pre mnohých zvláštne, keďže prísť s prázdnymi rukami považujú za niečo nevhodné, známa dvojica si z toho nič nerobí a stojí si za svojím.