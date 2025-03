Pomaly sa otepľuje, ale džínsové šortky zo skrine nevyberajte. Ženy tento kúsok nahradili niečím, z čoho budete v šoku

Hoci je počasie za oknami ešte stále premenlivé, a tak človek nevie, či už by mal odložiť hrubú vetrovku, pomaly, ale isto začíname vyťahovať aj jarné či dokonca letné oblečenie. Šortky, šaty, či sukne sa totiž dajú nosiť aj so silonkami. Keativite sa totiž medze nekladú.

Džínsové šortky budú mať vždy svoje stále miesto v ženskom šatníku, ale túto sezónu sa v móde objavujú nové, svieže štýly. Namiesto obtiahnutej rifloviny sa môžu ženy tešiť na viac uvoľnený štýl, informuje portál WHO WHAT WEAR. Nová sezóna je o osvojení si nečakaných siluet a vzdušných materiálov, pričom ženy budú nosiť kúsok, ktorý sa radí k mužskej spodnej bielizni.

Pánske boxerky ako šortky

Boxerky sú tento rok vďaka svojej ľahkej a pohodovej elegancii najlepšou náhradou za džínsové šortky. Vďaka sviežej bavlne a ľahkým popelínovým materiálom, ktoré sú na čele, vnesú do každého outfitu jemnú, uvoľnenú energiu.

Ak si však myslíte, že sú boxerky vhodné len do športového outfitu alebo ležérneho, keďže by ste ich očakávali najmä v pohodlí obývačky a nie uprostred mesta, mýlite sa. Najnovším trendom je totiž ich zakomponovanie do elegantného outfitu, či už so sakom, topánkami na opätku alebo veľkou kabelkou.

Práve elegantné outfity pri tomto kúsku prevládajú a ľudia ho dokonca nosia k trenčkotom či kabátom. Rozhodne nemajú strach takto vyjsť na ulicu a o svoje outfity sa delia aj na sociálnych sieťach. Do módy pritom prichádzajú boxerky v rôznych farbách a to nielen tmavých a klasických modrých, ale napríklad za veľmi štýlové sa považujú aj biele.