Neviem, kto za tým je: Prelet dronov v európskej krajine pripomínal špionážnu operáciu. Boli pri jadrových zbraniach

Francken vylúčil, že prelety dronov cez víkend mohli byť žartom.

Belgický minister obrany Theo Francken v pondelok označil sériu preletov neidentifikovaných dronov v blízkosti leteckej základne Kleine Brogel za súčasť špionážnej operácie. Na základni sú uskladnené americké jadrové zbrane. TASR o tom informuje podľa článku agentúry AP.

Cez víkend sme vás informovali o prítomnosti neznámych dronov nad belgickou základňou. Francken potvrdil, že počas víkendu drony prileteli do oblasti v blízkosti základne na severovýchode Belgicka v dvoch fázach, v sobotu a v nedeľu večer.

V prvej fáze „malé drony testovali rádiové frekvencie belgických bezpečnostných zložiek“ a v druhej fáze prileteli „veľké drony s cieľom destabilizovať oblasť a ľudí,“ povedal Francken televíznej stanici RTBF.

So špekuláciami by bol minister opatrný

„Pripomína to špionážnu operáciu. Neviem, kto za tým je. Máme nejaké predstavy, ale so špekuláciami by som bol opatrný,“ povedal Francken.

Pred mesiacom preletelo niekoľko dronov ponad belgickú vojenskú základňu v blízkosti hraníc s Nemeckom. Ich operátorov nebolo možné s istotou určiť. Francken vylúčil, že prelety dronov cez víkend mohli byť žartom.

„Rušička bezpečnostných zložiek nefungovala, pretože otestovali našu rádiovú frekvenciu a zmenili frekvenciu. Majú svoje vlastné frekvencie. Amatér by to nedokázal,“ uviedol Francken. Na otázku, či drony nemohli zostreliť, odpovedal: „Ak sú nad vojenskou základňou, môžeme ich zostreliť. Ak sú v blízkosti, musíme byť veľmi opatrní, pretože môžu spadnúť na dom, auto alebo človeka. To je úplne iná situácia.“ Belgicko podľa neho nie je pripravené na hrozbu, ktorú predstavujú drony.

„Systémy protivzdušnej obrany, ktoré si dokážu poradiť s dronmi, sme mali nakúpiť už pred piatimi alebo desiatimi rokmi,“ dodal.

V uplynulých mesiacoch Rusko narušilo vzdušný priestor najmä v Estónsku a Poľsku, páchatelia letov dronov v Dánsku a Nemecku zatiaľ neboli identifikovaní. Po zistení prítomnosti dronu pri letisku Berlín-Brandenburg sa zastavili lety na takmer dve hodiny.

