Nad európskou krajinou spozorovali drony: Obliehali dôležitý objekt, ktorý môže skrývať jadrové zbrane USA

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Prebieha vyšetrovanie.

V noci na sobotu bolo spozorovaných niekoľko dronov nad belgickou vojenskou základňou Kleine-Brogel v meste Peer. Podľa správ agentúr DPA a Belga ide o dôležitý objekt armády, ktorý využíva aj NATO, píše TASR.

„Detekčný systém funguje… vyšetrovanie prebieha,“ napísal belgický minister obrany Theo Francken na platforme X v sobotu, pričom ozrejmil, že sa úradom podarilo získať zábery dronov. Uviedol tiež, že sa budúci týždeň stretne s políciou, aby spoločne posúdili hrozbu a prijali potrebné opatrenia na vypátranie a zadržanie operátorov dronov.

Môžu tu byť umiestnené jadrové zbrane

Na vojenskej základni v Kleine-Brogel vo Flámsku sa konali v októbri každoročné cvičenia NATO zamerané na obranu územia Aliancie za pomoci jadrových zbraní. Zúčastnilo sa na nich približne 2000 vojakov. Podľa nepotvrdených správ je táto letecká základňa jedným z miest v Európe, kde sú uložené jadrové zbrane USA, píše DPA. Belga tiež uvádza, že od roku 2027 sa tu budú nachádzať aj stíhačky F-35.

Bezpilotné lietadlá zaznamenali v noci aj vo vojenskej oblasti v Leopoldsburgu neďaleko Kleine-Brogel. Podrobnosti doposiaľ nie sú známe. Starostovia Peeru a Leopoldsburgu v sobotu rokovali o týchto incidentoch. Belga takisto pripomína, že úrady minulý mesiac zaznamenali podozrivé drony aj nad vojenským výcvikovým táborom Elsenborn a nad kasárňami v Marche-en-Famenne.

V uplynulých mesiacoch spozorovali drony nad kritickou infraštruktúrou vo viacerých európskych krajinách a štáty z preletov podozrievali Rusko. V súčasnosti nie je zrejmé, kto je zodpovedný za dronové prelety nad Kleine-Brogel, či to, čo bolo ich cieľom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Užijete si ho za pár eur: Na Slovensku vzniká svetelný park s viac ako 146-tisíc…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac