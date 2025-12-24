Neuveriteľné, čo robia Vianoce s naším mozgom: Vedci upozorňujú na syndróm počas sviatkov, takýto má vplyv na psychiku

Vianoce
Nie všetci si užívajú všetko, čo prinášajú vianočné sviatky.

Niektorí považujú Vianoce za magické obdobie roka plné pocitov tepla, vzrušenia a štedrosti. Pre iných nemajú sviatky žiadny zvláštny význam, ba dokonca vyvolávajú frustráciu alebo zúfalstvo. Podľa výskumníkov sa zdroj pocitov vianočnej radosti alebo znechutenia nachádza v niekoľkých oblastiach mozgu, ktoré môžu vysvetľovať reakcie na toto sviatočné obdobie. 

Dánski vedci sledovali v častiach mozgu vianočnú náladu – buď pocity radosti a tepla, alebo to, čo nazývajú syndrómom „bah humbug“ (výraz používaný v situácii, kedy niekto neschvaľuje alebo si neužíva niečo, čo majú radi iní ľudia, najmä pri zvláštnej príležitosti, ako sú Vianoce, pozn. red.). Zostavili dve skupiny dobrovoľníkov, pričom v prvej boli tí, ktorých nazvali „vianočnou skupinou“. Pozostávala z destiatich etnických Dánov, ktorí oslavujú Vianoce. Druhú skupinu tvorilo ďalších desať ľudí, vrátane jednotlivcov pakistanského, irackého, indického a tureckého pôvodu, ktorí neuznávali tradíciu, spočívajúcu v oslave sviatkov, ako informoval portál Voa News.

Foto: Image by stockking on Freepik

Čo spôsobujú Vianoce mozgu?

Pomocou zobrazovacej metódy high-tech fMRI vedci oskenovali mozgy všetkých subjektov, a zároveň im ukazovali obrázky inšpirované sviatkami, ako aj rôzne iné. V prvej skupine sa objavila sieť vianočnej nálady“ – päť oblastí mozgu, ktoré sa rozsvietili. Táto nervová aktivita je spojená so spiritualitou, prežívaním emócií vnímaných inými ľuďmi a pohybmi úst, ktoré naznačujú potešenie z jedenia s blízkymi.

Podobné reakcie však vedci nespozorovali v druhej skupine. Keď máte reakciu na Vianoce a okolo vás sú dekorácie a výzdoby, na ktoré sa pozeráte, určite sa niečo deje vo vašom mozgu. Dokážeme to zachytiť na skeneri. Keď vidíte niečo, čo vás naladí na vianočnú atmosféru, dochádza k zmenám,“ vysvetlil Bryan Haddock, ktorý pôsobí ako medicínsky fyzik v nemocnici pridruženej ku Kodanskej univerzite. Zistenia boli publikované v British Medical Journal.

Foto: Image by kjpargeter on Freepik

Otázkou však ostáva, či je možné zovšobecniť závery štúdie aj na iné sviatočné príležitosti počas roku. „Teraz, keď sme videli, kde sa to v mozgu nachádza, môžeme povedať, že niektorým ľuďom niečo chýba a iní majú zase niečo navyše. Ide však o niečo jedinečné, čo sa týka len Vianoc? Na to zatiaľ nevieme odpovedať,“ povedal.

Pochádza z 18. storočia

