Neuveríte, ako dnes vyzerá Donna z Baywatchu. Na blondínku zabudnite, ľudia sú z jej premeny v šoku

Jednou z týchto výnimiek je Donna D’Errico, americká herečka, ktorá sa preslávila v kultovom seriáli Baywatch. Dnes, vo veku 56 rokov, stále dokazuje, že vek je len číslo. Jej aktuálne fotografie na sociálnych sieťach vyvolávajú obdiv aj špekulácie – ako je možné, že vyzerá tak mlado?

Donna D’Errico je dôkazom, že krása a sebadôvera nemajú dátum expirácie. Nezáleží na tom, koľko máte rokov – dôležité je, ako sa cítite a ako si vážite samých seba. Svojím prístupom k životu ukazuje, že ženy môžu byť silné, sebavedomé a príťažlivé v akomkoľvek veku. Ako píše web Bright Side, jej instagramový účet s takmer 3 miliónmi sledujúcich je plný dôkazov, že vek je len relatívny pojem.

Zastavila čas?

Donna D’Errico sa dostala do povedomia verejnosti v 90. rokoch, keď stvárnila postavu Donny Marco v legendárnom seriáli Baywatch. V červených plavkách sa stala symbolom krásy a príťažlivosti, pričom sa zaradila medzi herecké hviezdy ako Pamela Anderson či David Hasselhoff. No na rozdiel od mnohých iných celebrít, ktoré časom ustúpili do úzadia, Donna sa stále drží vo výbornej forme a udržiava si status jednej z najkrajších žien Hollywoodu.

Každý, kto si prezrie jej aktuálne fotografie na Instagrame, sa opýta tú istú otázku: Ako je možné, že vyzerá tak mladistvo? Niektorí pripisujú jej vzhľad výnimočným génom, iní tvrdia, že za tým stojí precízna starostlivosť o telo a zdravý životný štýl. Sama herečka priznala, že konzumuje zdravú stravu, cvičí a dbá na kvalitnú starostlivosť o pleť. Okrem toho sa nebojí experimentovať s odvážnymi outfitmi a sebavedome prezentovať svoju ženskosť.

Na veku nezáleží