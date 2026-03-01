Netanjahu vytvoril AI video: V perzštine vyzval Iráncov, aby povstali proti režimu

Netanjahu Iráncov vyzval, aby si túto príležitosť nenechali ujsť, lebo „prichádza len raz za generáciu.“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu na sociálnych sieťach zverejnil videopríhovor vytvorený prostredníctvom umelej inteligencie, v ktorom iránsky ľud v perzštine vyzval, aby sa vzbúril proti teokratickému režimu. Rovnaké posolstvo Netanjahu adresoval Iráncom aj v inom videu, v ktorom sa im však prihováral v hebrejčine.

V príhovore zverejnenom aj na platforme X Netanjahu avizoval, že Izrael „v najbližších dňoch zasiahne tisíce cieľov teroristického režimu“ a vytvoríme tak „podmienky pre statočný iránsky ľud, aby sa oslobodil z reťazí tyranie.“

Takáto príležitosť podľa neho prichádza len raz za generáciu

Netanjahu Iráncov vyzval, aby si túto príležitosť nenechali ujsť, lebo „prichádza len raz za generáciu.“

Apeloval na Iráncov, aby „neostávali pasívni“ a pripravili sa na chvíľu, keď budú musieť masovo vyjsť do ulíc a „dokončiť začaté – zvrhnúť režim teroru, ktorý vám skomplikoval životy.“

Netanjahu sa obrátil aj na menšiny v Iráne, aby sa zjednotili v snahe zvrhnúť vládnuci režim.

Izrael a Irán majú dlhodobo napäté vzťahy, pričom hlavnými bodmi sporu sú iránsky jadrový program, vojenská prítomnosť Teheránu v blízkovýchodnom regióne a podpora militantných skupín vrátane Hizballáhu v Libanone a Hamasu na palestínskych územiach.

