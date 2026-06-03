Minister Huliak o zonácii: S návrhom nesúhlasím, je „spackaný“, no musím za to zahlasovať

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lucia Mužlová
TASR
Odmietol sa zároveň vyjadriť ku kritike zonácie a ministra Tarabu zo strany SNS.

Hoci zonácia nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o pol miliardy eur. Pred stredajším rokovaním vlády to v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov uviedol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý).

Tvrdí, že návrh zonácie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) videl a nesúhlasí s ním. „Napriek tomu, žiaľ, musím za to hlasovať, aby Slovensko neprišlo o pol miliardy eur, to si krajina nemôže dovoliť,“ upozornil Huliak s odkazom na podmienku čerpania prostriedkov z plánu obnovy.

„Spackaný“ návrh

V každom prípade je presvedčený, že návrh zonácie je „spackaný“, lebo vyšiel zo zlých podkladov, ktoré pripravilo vedenie ministerstva životného prostredia ešte pod vedením ministra Jána Budaja. „Je tam problematické riešenie chránených území, predmety ochrany… Je to tak od stola urobené fixkou na mape,“ zhodnotil návrh zonácie.

Odmietol sa zároveň vyjadriť ku kritike zonácie a ministra Tarabu zo strany SNS. „Nebudem sa zapájať do tých ich žabomyších vojen, ktoré medzi sebou majú,“ vyhlásil.

Zonáciou majú prejsť štyri národné parky, a to Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládou SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu.

Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf envirorezortu. Predseda SNS Andrej Danko trvá na odvolaní Tarabu. Šéf envirorezortu si za návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie ministra.

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