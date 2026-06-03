Obrovský výpadok: Slovákom zmizli doklady ako vodičák či občiansky. Ministerstvo vysvetľuje situáciu

Roland Brožkovič
Ministerstvo vnútra teraz výpadok potvrdilo a trvá dodnes.

V aplikácii eDoklady včera došlo k veľkému výpadku, pri ktorom Slovákom z tejto digitálnej peňaženky zmizli občiansky či vodičský preukaz. Ministerstvo vnútra teraz výpadok potvrdilo a trvá aj dnes.

„Príčina výpadku bola identifikovaná na strane dodávateľa technologického riešenia,“ tvrdí ministerstvo. Výpadok sa prejavuje nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie.

Údaje by mali byť v bezpečí

„V dôsledku tejto technickej poruchy môže byť dočasne obmedzená funkcionalita overovania digitálnych dokladov prostredníctvom čítačiek a overovacích aplikácií,“ doplnilo. Verejnosť však ubezpečuje, že nejde o bezpečnostný incident a ich údaje by mali byť v bezpečí.

„Na odstránení vzniknutej situácie intenzívne pracujú odborné tímy ministerstva vnútra v úzkej spolupráci s dodávateľom riešenia. Obnovenie plnej funkčnosti služby je prioritou a o ďalšom vývoji bude ministerstvo vnútra priebežne informovať,“ uzavrelo ministerstvo.

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