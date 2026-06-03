Ráchel Karnižová urobila rozhodnutie, ktoré rozdelí rodičov: Malý Aries išiel do jaslí

Rozhodnutie dať dieťa do jaslí býva pre mnohých rodičov citlivou témou. Kým niektorí s tým čakajú dlhšie, iní veria, že skoršia adaptácia môže dieťaťu pomôcť zvyknúť si na kolektív prirodzenejšie.
Ráchel Karnižová patrí medzi tváre, ktoré verejnosť spoznala nielen vďaka účinkovaniu v Love Island, ale aj pre jej výrazný súkromný život, vzťahy a otvorenosť na sociálnych sieťach. Dnes je mamou 8-mesačného syna a fanúšikom ukázala aj ďalší dôležitý krok v ich živote.
Ako uviedol denník Nový čas, Ráchel sa rozhodla dať svojho 8-mesačného syna, ktorého má s českým DJ Pavlom Marešom známym ako „Pufflick“, do jaslí. Pre mladú mamu nejde o náhle rozhodnutie. K tomuto kroku dospela po odporúčaní a najmä po tom, čo našla zariadenie, ktoré jej vyhovuje nielen teraz, ale dáva jej zmysel aj do budúcnosti.
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Našla miesto, kde môže syn pokračovať aj neskôr
Ráchel sa netají tým, že jej pri výbere záležalo na prostredí aj na tom, aby dieťa nemuselo neskôr meniť zariadenie. Jasle, ktoré pre syna vybrala, fungujú zároveň aj ako škôlka, čo môže byť pre rodinu praktické riešenie.
„Našla som super jasle, ktoré sú aj škôlka, kde môže potom pokračovať, a dostala som odporúčanie, že je lepšia adaptácia, keď je menší, lebo si rýchlejšie zvykne,“ povedala Ráchel.
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Pri Ráchelinom rozhodovaní zavážilo aj odporúčanie, že menšie dieťa si na nové prostredie môže zvyknúť jednoduchšie. Jasle preto nevníma iba ako pomoc pre seba, ale aj ako možnosť, aby si jej syn postupne zvykal na iné deti, nových ľudí a pravidelný režim.
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