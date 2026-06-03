Slovensko má podľa Fica výhodu, ktorú mnohé štáty nemajú: Veterné parky nepovažuje za potrebné

Reprofoto: Facebook/SMER - SSD

Nina Malovcová
TASR
Slovensko veterné parky nepotrebuje, tvrdí Fico.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po stredajšom zasadnutí vlády SR to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s plnením plánu obnovy.

„Slovenská republika má na základe plánu obnovy a odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti, opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje,“ povedal premiér.

Slovensko sa spolieha na bezuhlíkové zdroje a jadrovú energiu

Podľa predsedu vlády má Slovensko „excelentný“ energetický mix, pretože vyrába 85 % elektrickej energie z bezuhlíkových zdrojov. „Máme interkonektory so všetkými susedmi, sme čistý vývozca elektrickej energie. A ak si zoberieme, že je to 85 % ´free carbon´, tak patríme medzi svetovú špičku. A do toho chceme ešte, samozrejme, priradiť aj naše plány na výstavbu nového jadrového zdroja,“ pripomenul premiér.

Administratívne povinnosti, ktoré krajine ukladá plán obnovy, Slovensko splní, no nie je podľa Fica odkázané na stavbu veterných parkov. Postoj vlády sa v tomto podľa neho určite nezmení. „My, opakujem, touto cestou nepôjdeme, máme iné predstavy o tom, ako má vyzerať energetický mix Slovenskej republiky,“ dodal Fico.

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