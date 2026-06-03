Muž dlží 111 000 €: Urobil bežnú finančnú chybu. Prezradil, ako to rieši

Tím vyvíjal nástroj na liečbu pacientov so srdcovým zlyhaním a aj vďaka Mattovi sa spoločnosti podarilo získať od investorov približne jeden milión dolárov (861-tisíc eur). Popri problémoch s napĺňaním podnikateľských cieľov však Matt postupne prepadol nebezpečnému návyku – financovaniu svojho životného štýlu prostredníctvom kreditných kariet.
Matt Mace dovtedy patril medzi zodpovedných dlžníkov. Ako napísal This Is Money, sumy na kreditných kartách doplácal načas, vybudoval si dôveru veriteľov a získal vysoké úverové limity. V septembri 2024 z prvého startupu odišiel a jeho riadenie prenechal ostatným spoluzakladateľom. Následne založil novú spoločnosť, pre ktorú získal financovanie vo výške 75-tisíc libier (zhruba 87-tisíc eur).
Ani to však nestačilo na to, aby si mohol pravidelne vyplácať vlastný plat. Jeho životný štýl medzitým začal pripomínať starý vtip o človeku, ktorý má v garáži superšport, no v peňaženke ani cent.
Veril, že firemné výdavky splatí, keď sa firma rozbehne
Približne 60-tisíc libier (takmer 70-tisíc eur) z jeho dlhu tvorili firemné výdavky. Veril, že keď sa podnikanie naplno rozbehne, spoločnosť tieto náklady pokryje a problém sa vyrieši sám. Počas jednej služobnej cesty do USA napríklad minul na kreditnej karte približne 3-tisíc libier (3 473 eur).
Zvyšok dlhov, ktoré napokon dosiahli sumu 96-tisíc libier (asi 111-tisíc eur), súvisel s financovaním jeho životného štýlu. V tom období Matt večeral v michelinských reštauráciách, platil si členstvo v exkluzívnych londýnskych kluboch, pravidelne navštevoval koncerty a kreditnými kartami hradil dokonca aj dovolenky.
O dlhoch pred ostatnými po celý čas dôsledne mlčal. Nepovedal o nich ani svojej partnerke Jane, s ktorou vychovávali malú dcéru. Keďže mali financie oddelené, nemala dôvod kontrolovať stav jeho účtov. Podozrenie v nej vzbudili až prvé upomienky a výstražné listy od veriteľov.
„Povedal som jej o investíciách, ktoré som mal, ale nie o dlhoch, ktoré som si narobil,“ priznal Matt. „Cítil som obrovskú hanbu. Netušil som, ako zareaguje.“
Zlom prišiel počas trojtýždňovej dovolenky v Austrálii, kde Matt hneď v prvý deň stratil peňaženku. V tom čase na bežnom účte nemal žiadne peniaze a nemohol sa spoľahnúť ani na mobilné platby. Zostávala mu posledná fyzická kreditná karta, ktorú ešte nevyčerpal.
A práve tá zmizla spolu s peňaženkou.
Nahlásiť chybu v článku