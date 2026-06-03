OECD to nevidí ružovo: Prognóza rastu slovenskej ekonomiky sa zhoršila

Reprofoto: Facebook/SMER - SSD

Lucia Mužlová
TASR
OECD očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt sa tento rok zvýši o 0,7 % a v roku 2027 o 1,6 %. Ešte v decembri 2025 počítala s nárastom o 1,1 %, respektíve o 1,8 %.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy OECD.

OECD očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt sa tento rok zvýši o 0,7 % a v roku 2027 o 1,6 %. Ešte v decembri 2025 počítala s nárastom o 1,1 %, respektíve o 1,8 %.

„Globálny šok v cenách energií a slabá výroba áut obmedzujú obchod aj spotrebu. Čerpanie fondov EÚ bude v roku 2026 naďalej podporovať investície, no zvýšená ekonomická neistota bude v ďalšom období tlmiť tvorbu kapitálu. Pretrvávajúce vyššie ceny energií, budúca skladba fiškálnej konsolidácie a nižší než očakávaný rast v Európe, najmä v automobilovom sektore, predstavujú jasné riziká smerom nadol pre ekonomické vyhliadky,“ uviedla OECD vo svojej aktuálnej správe o Slovensku, ktorá je súčasťou jej správy o vyhliadkach globálnej ekonomiky.

Konsolidácia nefunguje dostatočne

Na zabezpečenie potrebnej konsolidácie verejných financií je podľa OECD kľúčové zmeniť jej štruktúru a viac sa sústrediť obmedzovanie výdavkov namiesto opatrení na zvyšovanie príjmov.

„Zlepšenie efektívnosti verejných výdavkov vrátane posilnenia prípravy projektov a kapacít na ich realizáciu môže zlepšiť využívanie fondov EÚ. Lepšie zacielenie energetických dotácií by zmiernilo výraznú záťaž pre rozpočet, odstránilo deformácie a podporilo úsilie o vyššiu energetickú efektívnosť. Zníženie byrokratickej záťaže pri súčasnom posilnení právneho štátu by dlhodobo zlepšilo rastové vyhliadky.“

Na oživenie rastu by sa ekonomické opatrenia mali podľa OECD zamerať na posilnenie inovačného ekosystému či podporu podnikateľského prostredia a investícií do nových technológií a znalostného kapitálu. Kľúčové je aj „zlepšenie kvality a relevantnosti vzdelávacích systémov“, ako je zlepšenie opatrení na rekvalifikáciu nízkokvalifikovaných osôb a ľudí ohrozených stratou práce.

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