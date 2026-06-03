Známe obchodné centrum hlási zmenu, niektorých nepoteší. Dotkne sa všetkých prevádzok

Ilustračná fotografia: Jmh2o, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
Ďalšie nákupné centrum upravilo svoj otvárací čas. Ľudia budú nakupovať o hodinu kratšie.

Návštevníkov jedného z najväčších obchodných centier v Nitre čaká zmena. Obchodné centrum OC Mlyny od začiatku júna upravilo svoj otvárací čas a prevádzky zatvára o hodinu skôr ako doteraz.

Zmena vstúpila do platnosti pomerne nenápadne od 1. júna. Centrum o nej informovalo prostredníctvom sociálnych sietí, kde oznámilo, že obchody budú po novom otvorené do 20. hodiny namiesto doterajšej 21. hodiny.

Dotkne sa to aj večerných návštevníkov kina a reštaurácií

Mlyny nie sú len nákupným centrom. Nachádza sa tu aj multikino, gastroprevádzky, kaviarne či detské zóny. Večerní návštevníci tak budú musieť počítať s tým, že väčšina obchodov bude zatvorená už o ôsmej večer. Oproti budove sa nachádza obchodný reťazec Tesco, ten je otvorený do 21.00 h.

Foto: Fb/Mlyny Nitra

Obchodné centrum Mlyny patrí medzi najväčšie nákupné centrá v Nitrianskom kraji. Nachádza sa priamo v centre mesta a ponúka viac ako 32-tisíc štvorcových metrov prenajímateľnej plochy. Súčasťou komplexu sú desiatky obchodov, reštaurácie, služby aj zábavné prevádzky.

Znižovanie nákladov

Skrátenie otváracieho času v Mlynoch zároveň zapadá do trendu, ktorý možno pozorovať aj v ďalších regionálnych obchodných centrách. Kým v minulosti bolo zatváranie o 21. hodine štandardom, dnes viaceré centrá fungujú len do 20.00 h.

Obchodníci sa snažia znižovať náklady a večerné hodiny bývajú z pohľadu návštevnosti najmenej vyťažené. Rovnaký režim funguje napríklad v Centre Nitra, v OC Korzo Prievidza či v košickom OC Cassovia.

Ilustračná foto: Unsplash

Naopak, väčšie mestské komplexy, ako napríklad Aupark Bratislava alebo Eurovea, si ešte stále držia otváracie hodiny približne do 21.00 h. Aj tam však platí, že večerné hodiny patria medzi najmenej vyťažené a jednotlivé prevádzky ich postupne optimalizujú podľa návštevnosti.

Podľa analytikov z realitnej spoločnosti CBRE prechádza slovenský maloobchod obdobím zmien. Hoci návštevnosť obchodných centier rastie, tržby sa vyvíjajú pomalšie, čo vytvára tlak na efektivitu prevádzky. Obchodníci zároveň reagujú na vyššie prevádzkové náklady a infláciu, čo vedie k optimalizácii fungovania jednotlivých prevádzok a k hľadaniu úspor v rámci celého retailového sektora. V praxi to znamená aj úpravy otváracích hodín či efektívnejšie využívanie večerných časov, keď je návštevnosť nižšia.

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