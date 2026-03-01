Odhalili manévre CIA, ktorá sledovala iránskeho najvyššieho vodcu. Prišla so zásadnou informáciou

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) zohrala významnú úlohu pred útokom na iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Informáciu priniesol v nedeľu denník The New York Times (NYT), píše TASR podľa správy agentúry DPA.
CIA sledovala Chameneího niekoľko mesiacov
The New York Times s odvolaním sa na viacero nemenovaných zdrojov oboznámených s priebehom operácie napísal, že CIA sledovala Chameneího niekoľko mesiacov a získavala informácie o jeho polohe a zvykoch.
Irańska telewizja informuje, że Ali Chamenei nie żyje.
Informowalem Was o tym ładne kilka godzin temu.
Wielu nie chciało wierzyć.
No cóz, prawda jak zwykle po mojej stronie. pic.twitter.com/Rf0U4mRrXT
Americká spravodajská služba v sobotu ráno údajne zistila, že v centre Teheránu sa bude konať stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Iránu a prítomný bude aj Chameneí.
Vďaka tejto informácii si podľa NYT dokázali Spojené štáty a Izrael zosúladiť načasovanie útokov, ktoré sa mali vraj pôvodne odohrať až neskôr cez noc. Najvyšší iránsky vodca pri sobotňajšom útoku zahynul, mŕtvi sú aj viacerí ďalší činitelia.
