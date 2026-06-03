Šimečka porazil Fica aj Gröhlinga: Najdôveryhodnejší politik si však nezískal ani tretinu populácie

Predsedom politickej strany s najvyššou dôverou je predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorému dôveruje 32 percent ľudí. V tesnom závese ho nasledujú predseda SaS Branislav Gröhling s 31 percentami a šéf mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík s 30 percentami.
Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý sa uskutočnil od 6. do 10. mája na vzorke 1 002 respondentov. Štvrtú priečku obsadil predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorému prejavilo dôveru 28 percent obyvateľstva. Nadpriemerne oslovuje mladých ľudí z generácie Z a ľudí so základným vzdelaním. Prvú päťku uzatvára predseda KDH Milan Majerský, ktorý získal od ľudí dôveru na úrovni 27 percent.
Dôvera zostáva nízka, rozdiely sú výrazné medzi generáciami
Nadpriemernú dôveru má medzi staršími generáciami a ľuďmi so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Za nimi nasledujú predseda Smeru-SD Robert Fico (26 %), líder Demokratov Jaroslav Naď (25,6 %), šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (23 %), predseda SNS Andrej Danko (20 %) a rebríček uzatvárajú predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a líder Maďarskej aliancie László Gubík.
Prieskum zároveň ukázal, že dôvera verejnosti v predsedov politických strán zostáva pomerne nízka. Ani najdôveryhodnejší líder totiž nedosiahol podporu viac ako jednej tretiny populácie. Šimečka dosahuje relatívne vyrovnanú dôveryhodnosť naprieč vekovými skupinami, najviac však rezonuje medzi mladými ľuďmi z generácie Z, kde mu dôveruje 37 percent opýtaných.
Výrazne dôveryhodnejší je pre vysokoškolsky vzdelaných, kde mu dôveruje takmer každý druhý, a pre obyvateľov Bratislavského kraja (43 %). V rovnakých skupinách obyvateľstva má vyššiu dôveryhodnosť v porovnaní s priemerom aj Branislav Gröhling. Vekovo opačný profil má predseda Republiky Milan Uhrík, ktorému dôveru deklarujú najmä staršie ročníky – v skupine seniorov nad 65 rokov je to 43 percent, kým medzi Generáciou Z je to pätina.
Matovič patrí medzi najdôveryhodnejších aj najmenej dôveryhodných
Ak sa zohľadní aj miera nedôvery, svoju pozíciu medzi najlepšie hodnotenými lídrami potvrdzujú Šimečka, Gröhling, Uhrík aj Majerský. Najnižší rozdiel medzi dôverou a nedôverou naznačuje, že ich vnímanie verejnosťou je vyváženejšie než pri ostatných predsedoch strán. Odlišná situácia je pri Igorovi Matovičovi. Hoci patrí medzi päť najdôveryhodnejších predsedov strán, nedôveru mu deklarovalo až 68 percent respondentov, čo predstavuje najvyššiu mieru nedôvery v tejto skupine. Predstavitelia strán súčasnej vládnej koalície sa v rebríčku umiestnili nižšie.
Fico, Šutaj Eštok aj Danko dosahujú nadpriemernú dôveru predovšetkým medzi staršími respondentmi a ľuďmi s nižším stupňom vzdelania. „Pozoruhodný je prípad predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorému dôveru častejšie deklarujú voliči Smeru než jeho vlastní voliči,“ uviedol spoluautor prieskumu a analytik NMS Market Research Slovakia Michal Mislovič.
Prieskum zároveň poukázal na pretrvávajúcu polarizáciu slovenskej politickej scény. Najsilnejšie jadro voličov, ktorí svojim lídrom dôverujú úplne, majú Michal Šimečka, Robert Fico, Milan Uhrík a Igor Matovič. Na opačnom póle stoja Robert Fico a Igor Matovič, ktorým úplne nedôveruje najväčšia časť populácie.
„Súčasné rozloženie síl naznačuje hlboko polarizovanú scénu, kde si lídri dokážu udržať vlastný tábor, ale len ťažko oslovujú voličov mimo neho. Z minulosti pritom vieme, že politik na Slovensku môže získať aj dvojtretinovú dôveru – takým príkladom bola Zuzana Čaputová v začiatkoch mandátu. Dnes sa tomu nepribližuje nikto,“ doplnil Mislovič.
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