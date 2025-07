Nepríjemná skúsenosť, z ktorej tuhne krv v žilách. Herečka z Dunaja, k vašim službám sa ocitla v ohrození, čo sa stalo?

Stala sa známou nielen pre svoj ikonický hlas, ale taktiež ako protivná Tereza Lapšanská v úspešnej dobovej ságe. Napriek tomu, že hrá negatívnu postavu, televízni diváci si ju nevedia vynachváliť. Mladá herečka je veľmi rada za hereckú príležitosť, ktorá sa jej naskytla. Napokon, malo ísť len o menšiu rolu, no tvorcovia a diváci rozhodli o opaku.

Bez nej by to jednoducho nebolo ono. Barbora Chlebcová sa zhostila hereckej úlohy, v ktorej stvárnila ľudáčku Terezu tak, ako sa na pravú profesionálku patrí.

Ako nedávno priznala, išla do toho so stopercentným nasadením, aby postavu zahrala čo najdôveryhodnejšie. Diváci neskrývajú nadšenie, čo znamená, že sa to rozhodne vyplatilo.

Šokujúci nález na strope

Sympatická blondínka je známa svojím optimizmom a dobrou náladou, nech sa deje čokoľvek. Avšak, ako to už býva zvykom, občas prídu dni alebo nastanú situácie, keď človeku nie je príliš do smiechu. Stalo sa to aj Barbore Chlebcovej, ktorá doslova onemela pri pohľade na niečo, čo našla v domčeku na záhrade. Je pravdepodobné, že sa ešte nejakú chvíľu spamätávala zo šoku, o čom dala vedieť svojim fanúšikom na sociálnej sieti.

Herečka zverejnila v príbehu na Instagrame fotografiu, ktorá zachytáva obrovské hniezdo sršňa. „Toto!!!!! Sme mali na záhrade v domčeku,“ napísala k záberu. Fanúšikovia zjavne spočiatku nevedeli presne, o čo ide. Na snímke je totiž hnedá neidentifikovateľná masa visiaca zo stropu. Potom, ako Barbora oboznámila ostatných, o čo ide, sa nejeden fanúšik zľakol.

„Prišlo mi niekoľko desiatok správ, že čo to je. Prosím vás, sú to sršne, takže aj preto som to dala odstrániť. Ale aj keby to boli osy, by som to dala odstrániť, pretože som na ne alergická. Aj na osy, aj na sršne, a preto už dva roky musím nosiť EpiPen pretože, keď ma naposledy štipla osa, tak mi museli volať záchranku, lebo to bolo dosť zlé…“ uviedla herečka vo videu.

Nebezpečnejší než osa