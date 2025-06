Nepotrebuje žiadny luxus. Helena Vondráčková prehovorila o svojom treťom domove, ktorým je obyčajný karavan

Žiadne limuzíny či iné luxusné autá, ktoré by ju dopravovali na koncerty. Legenda československej pop music si nepotrpí na nič honosné, stačí jej klasický karavan, kde má všetko, čo potrebuje. Človek má v ňom totiž pocit, akoby bol v zariadenom menšom byte. Kúpelňa, kuchyňa, nechýba ani veľká pohodlná posteľ či miesto na posedenie. Na svoj tretí domov je speváčka spolu so svojím manželom právom pyšná. Cestujú ním nielen na koncerty, ale aj na dovolenky.

Je to veľmi jednoduché. „Odpojíte ho a sadnete do auta, ktorým sa odveziete kamkoľvek,“ povedala Helena Vondráčková pre magazín Lifee.cz, ktorý nechala nahliadnuť do svojho karavanu. Podľa jej slov ide o tretí domov, so svojím manželom Martinom Michalom má ešte dom a hausbót, no práve karavan ich nesmierne baví. „Nemusíte bývať v hoteli, v ktorom som bývala celý život, keď cestujeme napríklad na koncerty alebo tak. Takže je to paráda, môžeme ísť so psíkom a tam, kam chceme,“ pochvaľovala si Helena.

Výhody karavanu

Zdá sa, že karavan využívajú, ako sa len dá. „Práve teraz sme boli na dovolenke s manželom – psíka sme ešte nemali, pretože ten bol ešte v plienkach – a boli sme medzi Rostockom a Schwerinom, hore pri mori. Hoci dosť fúkalo, pretože tam je vždy vietor a more je studené, užili sme si to, bolo to nádherné. Predsa len Meklenbursko je prekrásny kraj – domčeky so slamenými strechami, krčmičky, výborné jedlo a more bolo úžasné,“ uviedla s nadšením.

Speváčka mala kedysi veľký autobus, s ktorým zvykla cestovať, no karavan je oveľa praktickejší. „Toto je výhodnejšie, pretože keď idete s takým obrovským autobusom, je veľmi ťažké zaparkovať. Prídete na miesto a vôbec nemáte šancu sa pohnúť, ísť sa niekam pozrieť,“ priznala Helena Vondráčková, ktorej teraz stačí len odpojiť príves a má k dispozícii auto, s ktorým sa dostane kamkoľvek.

V karavane si dokonca môže aj normálne variť. Je totiž vybavený všetkým, čo potrebuje gazdinka na cestách. „Je tu drez, samozrejme varná doska, dokonca aj mikrovlnka. A samozrejme toaleta, sprcha – takže tu máte všetko, čo potrebujete. Základné veci. Nádhera. Široká posteľ. To je úplná pohoda,“ ozrejmila speváčka hitov Sladké mámení a Dlouhá noc.

