Nepochopiteľný prípad z Česka: 15-ročný chlapec dokopal staršieho pána na smrť. Chcel si vybiť zlosť a agresiu

Kriminalisti obvinili len 15-ročného chlapca z vraždy 57-ročného muža, ktorého telo objavili v nedeľu ráno pri jednom z bytových domov v Zábřehu na Šumpersku. Podľa polície bol útočník zadržaný do trinástich hodín od činu.
Vyšetrovatelia uviedli, že tínedžer napadol obeť mimoriadne brutálnym spôsobom. Opakovane kopal muža do hlavy, čo spôsobilo smrteľné a devastujúce zranenia. Ako doplnil šéf oddelenia všeobecnej kriminality Jan Lisický, išlo o náhodne vybranú obeť a motívom bolo „vybitie si agresie a hnevu“, informuje CNN Prima News na základe správy ČTK.
Telo našiel okoloidúci
K tragédii došlo krátko po polnoci z piatka na sobotu. Telo muža objavil okoloidúci, ktorý venčil psa, v nedeľu ráno približne o 7:30 na ulici Československej armády. Ležalo len pár metrov od panelového domu. Muž okamžite privolal políciu, ktorá začala rozsiahle pátranie. Páchateľa sa podarilo vypátrať ešte v ten istý deň aj vďaka rýchlej a precíznej práci forenzných expertov z Olomouca.
