Michal záhadne zmizol v New Yorku, má len 15 rokov: Už dva mesiace ho nikto nevidel, rodina prosí o pomoc

V Spojených štátoch pokračuje rozsiahle pátranie po 15-ročnom Michalovi Hüblerovi zo Slovenska, ktorý sa stratil pred viac ako dvoma mesiacmi. Jeho posledná známa poloha bola na Staten Islande v New Yorku.
Rodina nezvestného chlapca spustila zbierku na platforme GoFundMe, aby pokryla rastúce náklady spojené s pátraním. Informovali TV Noviny.
Je nezvestný už vyše 2 mesiace
Na platforme uviedli, že Michal odišiel do USA 10. augusta a naposledy bol videný 19. augusta vo večerných hodinách. Na druhý deň už nebol vo svojej izbe, jeho telefón bol vypnutý a odvtedy sa neobjavil ani na sociálnych sieťach. Oficiálne pátranie bolo vyhlásené 21. augusta.
„Stále je len chlapec – mladý, ďaleko od domova, v cudzej krajine, kde nikdy predtým nebol sám. Každý deň sa bojíme o jeho bezpečie,“ uvádza jeho rodina ďalej na platforme.
Podľa informácií Pohotovostného pátracieho tímu je Michal štíhlej postavy, meria približne 180 centimetrov, má tmavé vlnité vlasy a nosí zubný strojček. Pri svojom zmiznutí mal pravdepodobne na sebe čierne tepláky značky Adidas, bledomodrú mikinu Polo, biele tenisky Jordan a niesol so sebou sivý ruksak a čierny kufor na kolieskach.
Pátranie po slovenskom tínedžerovi pokračuje a rodina prosí verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť Michala nájsť.
