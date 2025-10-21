Michal záhadne zmizol v New Yorku, má len 15 rokov: Už dva mesiace ho nikto nevidel, rodina prosí o pomoc

Foto: Pohotovostný pátrací tím, By Terabass - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Martin Cucík
Michal je nezvestný už vyše 2 mesiace, rodina založila zbierku na finančnú pomoc v pátraní.

V Spojených štátoch pokračuje rozsiahle pátranie po 15-ročnom Michalovi Hüblerovi zo Slovenska, ktorý sa stratil pred viac ako dvoma mesiacmi. Jeho posledná známa poloha bola na Staten Islande v New Yorku.

Rodina nezvestného chlapca spustila zbierku na platforme GoFundMe, aby pokryla rastúce náklady spojené s pátraním. Informovali TV Noviny.

Je nezvestný už vyše 2 mesiace

Na platforme uviedli, že Michal odišiel do USA 10. augusta a naposledy bol videný 19. augusta vo večerných hodinách. Na druhý deň už nebol vo svojej izbe, jeho telefón bol vypnutý a odvtedy sa neobjavil ani na sociálnych sieťach. Oficiálne pátranie bolo vyhlásené 21. augusta.

„Stále je len chlapec – mladý, ďaleko od domova, v cudzej krajine, kde nikdy predtým nebol sám. Každý deň sa bojíme o jeho bezpečie,“ uvádza jeho rodina ďalej na platforme.

Podľa informácií Pohotovostného pátracieho tímu je Michal štíhlej postavy, meria približne 180 centimetrov, má tmavé vlnité vlasy a nosí zubný strojček. Pri svojom zmiznutí mal pravdepodobne na sebe čierne tepláky značky Adidas, bledomodrú mikinu Polo, biele tenisky Jordan a niesol so sebou sivý ruksak a čierny kufor na kolieskach.

Pátranie po slovenskom tínedžerovi pokračuje a rodina prosí verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť Michala nájsť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Videli ste ju? Polícia pátra po 25-ročnej žene, naposledy ju videli pred piatimi dňami

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac