Nemohli uveriť vlastným očiam. Diváci Ranča zareagovali na nečakaný zvrat, s týmto vôbec nerátali

Dej sa vyostruje a na svetlo sveta sa vynárajú nové informácie, ktoré pohnú s osudmi obľúbených postáv na ranči. Televízia Joj splnila, čo sľúbila. Druhá séria je plná dramatických okamihov a napínavých momentov, ktoré diváci hltajú jedným dychom. Prispel k tomu tiež Ondro, ktorý spravil niečo, čo mnohí nečakali ani vo sne.
Diváci si už utvorili svoj názor o Jane, ktorý tlmočili už niekoľkokrát. Zhodli sa na jednom, podľa nich ide o nezaujímavú postavu, no ani o samotnej herečke Kristíne Madarovej sa nevyjadrovali práve najkrajšie. Jej reputácii príliš nepomohlo, keď išla zadaná Jana na rande so svojím nápadníkom. Doma pritom na ňu čakal Ondro, ktorého hrá Roman Poláčik a s ktorým má malého syna.
Od hnevu k bozku
Z činu tejto postavy neboli diváci nadšení. O to viac ich zarazilo, keď niečo podobné spravil jej Ondro. Vzťah medzi nimi nie je ideálny. Každý z nich má iné sny o budúcnosti, no snažia sa. Zdá sa však, že to zachádza už za hranice toho, ako by sa mali správať partneri vo vzťahu.
Scéna s Ondrom šokovala mnohých divákov, ktorí nemohli uveriť tomu, čo uvideli. Ten totiž vášnivo pobozkal fotografku Viki, ktorú hrá Monika Šagátová. Urobil tak po tom, ako sa na ňu nahneval, keď do vody naliala neznámu tekutinu, kým sa Ondro a jeho kamaráti kúpali bez plaviek v jazere. Mysleli si, že je to otrava, preto rýchlo vyšli z vody.
„Mám ťa chuť zabiť,“ povedal Ondro, priblížil sa a chytil ju okolo pása. „A ja ťa mám chuť pomilovať,“ odvetila žena. Každý mohol čakať, čo bude nasledovať. Zrejme si Ondro uvedomil, že nerobí dobre, ozvalo sa svedomie a po bozku radšej odišiel. Viki sa však z toho spamätávala niekoľko sekúnd.
Nahlásiť chybu v článku