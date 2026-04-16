Nepodarilo sa jej mať deti: Helena Vondráčková otvorila citlivú tému o tom, prečo sa nikdy nestala matkou

Helena Vondráčková patrí medzi najvýraznejšie osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény, no za jej dlhoročnou slávou a úspechom sa skrýva aj citlivá a menej známa stránka života. Hoci ju verejnosť vníma ako energickú a neustále aktívnu speváčku, jedna z jej najväčších túžob zostala nenaplnená.
V jej osobnom príbehu sa opakovane objavuje téma, ktorá sa dotýka najintímnejších ľudských pocitov – materstvo, ktoré jej osud nikdy nedoprial. Aj napriek tomu, že v živote zažila lásku, úspechy aj uznanie, práve otázka detí zostáva pre ňu citlivou kapitolou, o ktorej sa nebála vyjadriť v podcaste Čestmíra Strakatého.
Čo jej na to povedala Helena Růžičková?
Osud jej nikdy nedoprial stať sa matkou, hoci po deťoch túžila a v rôznych obdobiach života si túto predstavu nosila v srdci. “Vy ste si priala deti, akurát sa to nepodarilo,” povedal Čestmír Strakatý. “No bohužiaľ. Človek nikdy nemôže mať všetko na svete. A asi je to môj prípad, takže sa to nepodarilo,” skonštatovala Helena Vondráčková, ktorá je vyzbrojená optimizmom, životným elánom a energiou.
Prišla reč tiež na legendárnu českú herečku Helenu Růžičkovú, ktorú preslávila slávna séria Zdeňka Trošku Slnko, seno… Tá to vystihla na celej čiare. Konkrétne fakt, že nemala deti – jednak sa na to mnohí pýtajú prečo, a jednak na to myslí aj sama speváčka.
“Povedala mi, aby sme si dali kávu, že mi niečo povie z lógru (pozn.red: kávová usadenina hovorovo). Tak som jej povedala, že dobre, súhlasím. Vypili sme kávu, ona začala miešať lyžičkou a povedala mi: “No tak počuj, vieš čo? Ja ti niečo poviem. Tu mi ukazuje, daj pokoj stále s tými deťmi, tvoja úloha je niekde inde. Spievaj a deti si požičiavaj. A bolo vymaľované,” podelila sa speváčka o to, čo jej so štipkou humoru povedala herečka.
