Zomrel autor nezabudnuteľných slovenských hitov: Martin Sarvaš spolupracoval s Tublatankou aj Paľom Haberom

Slovenská hudobná scéna prišla o jednu z osobností, ktoré sa výrazne podpísali pod jej podobu počas posledných desaťročí. Vo veku 65 rokov zomrel textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš, ktorého meno je neodmysliteľne spojené s viacerými známymi interpretmi a kapelami, ktoré ste mohli poznať z rádií aj svadieb.
Informáciu o jeho úmrtí priniesla televízia Markíza a pre TASR to potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Príspevok so smutnou správou na sociálnej sieti zverejnil aj hudobník Branislav Čermák, známy aj pod menom Branko Temo Černák. Podľa jeho slov zomrel Sarvaš v stredu 1. júla.
Jeho texty poznajú celé generácie Slovákov
Pre širokú verejnosť možno nepatril medzi najviditeľnejšie tváre slovenskej hudby, no jeho tvorbu poznajú milióny poslucháčov. Bol totiž autorom textov, ktoré sa počas rokov stali pevnou súčasťou domácej hudobnej scény a pravidelne zaznievali z rádií, koncertných pódií aj televíznych obrazoviek.
Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma. Písal texty aj pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehotského či Laca Lučeniča.
K hudbe sa dostal už počas štúdia
Martin Sarvaš sa narodil 28. marca 1961 v Bratislave. Maturoval na bratislavskom Gymnáziu Grösslingová. Po maturite nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, kde na fakulte architektúry vyštudoval odbor urbanizmus a územné plánovanie. Písať texty začal už ako študent gymnázia.
„Pomocou písaných textov som sa v teenagerskom veku začal vysporadúvať s chaosom v hlave a realitou vzťahov,“ uviedol Sarvaš v roku 2021 v rozhovore pre TASR. Jeho talent sa prejavil začiatkom 80. rokov minulého storočia. Sarvašov text pre skupinu YPS sa v roku 1982 objavil na singlovom nosiči vtedy populárnej skupiny. A odvtedy až do vydania svojej knihy Zatiaľ toľko napísal stovky textov.
Jeho meno je spájané predovšetkým s Tublatankou. Zo Sarvašovej spolupráce so skupinou vznikli albumy Tublatanka (1985), Skúsime to cez vesmír (1987) a Žeravé znamenie osudu (1988), ktoré výrazne ovplyvnili vývoj slovenskej rockovej scény. V 90. rokoch minulého storočia si Sarvaš vyskúšal aj pozíciu interpreta, keď s Danielom Mikletičom založili Duo Haligali.
Spolupracoval s viacerými známymi menami
Jeho autorská tvorba sa však neobmedzovala iba na jednu kapelu. Počas svojej kariéry spolupracoval aj so skupinou Hex, so spevákom Paľom Haberom, producentom a hudobníkom Lacom Lučeničom a ďalšími známymi menami slovenskej hudobnej scény.
Sarvaš pôsobil aj ako producent a manažér. V zákulisí hudobného priemyslu patril medzi ľudí, ktorí pomáhali formovať projekty a kariéry interpretov, pričom jeho skúsenosti a kontakty boli v prostredí slovenskej populárnej hudby dlhé roky rešpektované.
Na slovenskej hudobnej scéne nebol Martin Sarvaš známy len ako textár. Ako manažér pracoval pre Tublatanku, Isabelle či Hex. Zakladal Radu Slovenskej hudobnej asociácie, v ktorej bol v rokoch 1990 – 1995 predsedom. Ako výkonný tajomník a neskôr aj predseda pôsobil vo Zväze autorov a interpretov populárnej hudby.
V roku 1995 založil umeleckú agentúru, ktorá sa neskôr transformovala na vydavateľstvo Martin Sarvaš Productions/MSP Records. V Slovenskej televízii moderoval reláciu Boom, ktorú aj autorsky pripravoval. V rokoch 2008 – 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. V roku 2020 vydal knihu podobenstiev ‚Štyri vody – Mapa na prvý deň‘, ktoré pripravoval a triedil niekoľko rokov.
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