Nech si nemyslia, že je panička. Soňa Müllerová sa ukázala tak, ako ju fanúšikovia nikdy nevideli

Vždy štýlová a s citom pre módu. Taká je moderátorka Dámskeho klubu, ktorú fanúšikovia milujú pre jej vycibrený vkus v obliekaní. Nech si dá na seba hocičo, vyzerá výborne. A to už ani nemôže byť reč o samotnej Soni, ktorá má závideniahodnú postavu a môže si dovoliť takmer čokoľvek, od jasných farieb, nevšednejších strihov až po nápadnejšie doplnky. Hoci je v spoločnosti vždy dokonale nahodená, nemá problém si v súkromí obliecť úplne obyčajné a pohodlné domáce kúsky.

Ľudia ju považujú za módnu ikonu a aj keď toto označenie Soňa Müllerová nemá rada, zdá sa, že jej už prischlo. Ako inak by sa ju dalo pomenovať, keď sa ukazuje v štýlových outfitoch a aj na sociálnej sieti sa zvykne podeliť s fanúšikmi o rôzne módne kombinácie? Je očividné, že módu jednoducho miluje a považuje ju za svoju záľubu. O to viac šokuje fanúšikov video s moderátorkou, ktoré zverejnila na svojom Instagrame Emma Tekelyová.

Prekvapenie v podobe videa

V mnohých môže moderátorka vzbudzovať dojem, že nehrozí, aby si dala na seba napríklad tepláky alebo jednoducho športovejšie oblečenie. Pred zrkadlom stojí hodiny a upravuje si módne kúsky na sebe a „stajluje“ doplnky. Ide však o veľký omyl, o ktorom sa snažila presvedčiť aj ľudí na Instagrame. Soňa sa bráni, že je len paničkou, ktorá sa vie pekne obliecť. Vie aj pracovať a prispôsobiť tomu outfit.

Tentokrát išli topánky s podpätkami, blúzky a sukne bokom. Dala prednosť domácemu oblečeniu a metle. V takejto podobe ju ukázala jej kamarátka Emma Tekelyová, ktorá zverejnila video so Soňou na sociálnej sieti. Podľa jej slov si to želala, keďže tým chcela ukázať, že sa práce nebojí.

„Tak toto je Soňa Müllerová. Áno, je to Soňa Müllerová. Povedala mi, aby som ju zvečnila pri upratovaní, aby ste si všetci nemysleli, že je rozmarná panička a stojí iba pred zrkadlom a dáva si čelenky na hlavu alebo baretky,“ povedala Emma pri natáčaní Sone, ktorá upratovala. „Vie aj takto pracovať. Pôvodne som to chcela urobiť ja, ale povedala, že ma seklo, tak ma ľutuje. Viete, som staršia. A to len tak, že je sobota, a preto sa upratuje,“ pokračovala.

Práce sa rozhodne nebojí