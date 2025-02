Odvážna Soňa Müllerová opäť ukázala, že má módu v malíčku. Namiesto sukne zvolila outfit, ktorý rúca predsudky

Hoci sa za módnu ikonu nepovažuje, jej fanúšikovia to vidia inak. Moderátorku totiž nesledujú len v televízii, ale tiež na sociálnej sieti, kde od nej získavajú módne tipy a triky, ako aj inšpiráciu na rôzne odvážne outfity. Veľkú pozornosť si získala napríklad tým, že k modrým šatám zvolila sýto modré silónky.

Nedávno sme vás informovali, že obľúbená moderátorka nosí jeden kúsok už len na fotenie. Soňa Müllerová totiž dala zbohom vysokým opätkom a priznala, že keď sa vypnú kamery, v civile sa okamžite prezúva do nízkych topánok či takých, ktoré majú hrubý podpätok. Ani to jej však neubralo na elegancii a ladnosti a Soňa je stále maximálne štýlová.

Ženskosť vymenila za mužskú dominanciu

Hoci sa nedá pochybovať o tom, že je Soňa milovníčkou ženských prvkov – či už ide o dlhé sukne alebo rôzne doplnky, ktorými rada vyjadruje svoju náladu, tento týždeň stavila na mužské prvky. Alebo ako to nazvala ona sama, mala „testosterónový týždeň“. Sukne a šaty totiž vymenila za elegantné nohavice a v jednom prípade dokonca pridala aj kravatu.

Ak by však chcel niekto tvrdiť, že vďaka týmto kúskom vyzerala mužsky, mýlil by sa. Ako to totiž opísala Soňa, práve tieto outfity posilnili jej schopnosti superženy a hoci pôsobili viac dominantne, nevyzerala v nich ako muž, ale ako silná žena.

Outfity navyše zvýraznili aj jej štíhlu postavu, najmä osí driek, a dlhé nohavice jej zas predĺžili nohy. V jeden deň sa dokonca pod nohavicami skrývali aj Sonine obľúbené červené lodičky, ktoré fanúšikovia u nej vídavajú v rôznych kreatívnych outfitoch, a tak by sa dalo tvrdiť, že je to Sonin nadčasový kúsok.