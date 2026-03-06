Nečakané rozhodnutie Viktora Vinczeho: Prelomil mlčanie o tom, prečo skončil s lietaním

Viktor Vincze patrí dlhé roky medzi najvýraznejšie tváre slovenských televíznych obrazoviek. Diváci ho poznajú najmä zo spravodajstva či z rôznych moderátorských projektov, no tentoraz prekvapil nečakanou zmenou.
Popri mediálnej kariére sa totiž rozhodol splniť si detský sen a začal lietať ako pilot. Po ťažkých skúškach zasadol do kokpitu a bol rozlietaný na všetky svetové strany. O pilotovaní vždy rozprával ako o svojej vášni a záľube, o to viac mnohých zaskočí fakt, že sa toho musel vzdať. Má však na to dobré dôvody, ktoré prezradil pre portál Koktejl.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Musel by byť dlhé týždne preč
Nečakajte žiadny dramatický koniec ani nútený odchod, za jeho rozhodnutím stojí niečo úplne iné, než by si mnohí mohli myslieť. „Nikto ma nevyhodil, je to čisto moje osobné a dobrovoľné rozhodnutie,“ zdôraznil Viktor Vincze, otec adoptívneho synčeka Maxíka.
Vyzerá to tak, že je jasné, čo dominuje v rebríčku jeho priorít. “Nelietam, lebo by som musel byť preč od rodiny na dlhé obdobia, konkrétne na tri týždne z každého mesiaca. A takmer každý muž, ktorého teraz stretávam mi hovorí, že by kedykoľvek vymenil všetky kariérne úspechy za to, aby mohol byť opäť doma s deťmi, keď boli malé. Je to jedinečné obdobie, ktoré sa nebude dať vrátiť ani zopakovať,“ priznal bývalý moderátor.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Viktor Vincze si uvedomuje, že je ako otec nenahraditeľný a potrebný pre Maxíka. A už dvojnásobne to platí v tomto období, keďže malý nezbedník bude mať tento rok 4 roky. Stáva sa z neho mladší predškolák, je čoraz viac nezávislý, intenzívne objavuje okolitý svet a podľa portálu Rodinka.sk sa začína zdokonaľovať jeho jemná motorika – pohyby prstov a celej ruky. Pochopiteľne by mal mať pri sebe rodičov. „Deti potrebujú doma otca, tie osvojené dvojnásobne,“ potvrdzuje Viktor.
Nahlásiť chybu v článku