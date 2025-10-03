Išlo o najhoršie obdobie jeho života. Viktor Vincze prelomil mlčanie a priznal, ako sa stal pilotom a koľko ho to stálo

Foto: Instagram.com/viktorvincze

Jana Petrejová
Jeho koníček ho obral o čas a peniaze, no zjavne to neľutuje.

Obyčajný oblek vymenil za uniformu pilota. Hoci nedávno pendloval medzi televízou, rodinou a lietadlami, dnes je hlavne s rodinou a venuje sa pilotovaniu. Vyzerá to tak, že sa vôbec nesťažuje a aspoň sa môže naplno venovať svojej vášni. Pilotovanie ho lákalo už od malička a stále ho to neprešlo, o čom svedčí jeho priznanie začiatkom septembra, že návrat do oblakov bol jeden z jeho top momentov za posledné týždne. 

Bývalú tvár televízneho spravodajstva na Markíze Viktora Vinczeho čaká zrejme náročnejšie obdobie. Skĺbiť prácu pilota a rodinný život nie je práve najjednoduchšie. „Je to jedna z kľúčových dilem nášho domáceho života,“ napísal bývalý moderátor v príbehu na sociálnej sieti a odpovedal tak na otázku od fanúšika. Dokonca aj Adelin otec naznačil, že dúfa, že sa pre Viktorovo pilotovanie, a teda aj pre menej času s rodinou, vyhnú vážnym napätiam, ktoré by mohli vzniknúť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Ťažké, no nie nemožné

Zdá sa, že zatiaľ je medzi nimi všetko v poriadku, a aj keď bol Viktor preč z domu na niekoľko dní, Adele so starostlivosťou o adoptívneho Maxíka pomohli rodičia. A tak si bývalý moderátor Markízy plní sny a dáva si ciele, ktoré by chcel zdolať. Keď sa ho fanúšik na Instagrame opýtal na lietadlo, na ktorom by chcel letieť, ak by si mohol vybrať, hneď mal jasnú odpoveď.

„Najprv by som chcel „zmáknuť“ túto beštiu. Boeing 737 je náročné lietadlo, nič ti neodpustí. Keď zvládnem toto, zvládnem snáď už čokoľvek. Ale dlhodobo ma fascinujú Boeingy 777/787 či Airbus A350,“ prezradil Viktor a pridal fotografiu lietadla v pozadí.

Reprofoto: Instagram.com/viktorvincze

Hoci sa teší zo svojej záľuby, musel si to poriadne vydrieť, kým sa dostal tam, kde je teraz. Navyše to bolo náročné aj po finančnej stránke, takže mnohí ľudia by si to nemohli dovoliť. „Je ťažké stať sa pilotom, ale nie nemožné. Človek musí byť trochu technický typ, chápať základnú matematiku či fyziku, ale pre mňa boli najťažšie teoretické skúšky (tzv. ATPL teória, 15-tisíc otázok, 13 predmetov, všetko v angličtine),“ vyšiel s pravdou von.

Z ceny sa vám zakrúti hlava

