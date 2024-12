Nezastavila ju zákerná choroba ani strata zraku. Jana Hubinská si prešla peklom a dnes herečkin príbeh inšpiruje iných

Prešla si náročným obdobím plným strachu, no iskierka nádeje v nej nikdy nezhasla. Postavila sa však na vlastné nohy a dnes si užíva život plnými dúškami. Má za sebou desiatky úspešných projektov, či už v televízii alebo v divadle, pričom pôsobila aj v zahraničí. Jej príbeh by mohol byť inšpiratívny, umelkyňa je dôkazom toho, čo dokáže s človekom spraviť dávka optimizmu, sily a odhodlania.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zdravotné problémy ju posilnili

Umelkyňa Jana Hubinská zažila niekoľko viťazstiev. Okrem toho, že v roku 2017 získala Laureát ocenenia Identifikačný kód Slovenska za výnimočný prínos v oblasti kultúry a v roku 2003 Českého Leva za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej postave vo filme „Děvčátko“, ten najväčší úspech sa jej udial dvakrát. V oboch prípadoch išlo o úspešný boj so zákernou rakovinou. Vyhrala ho vďaka svojej pohotovosti, ako píše portál Pluska.

Po tom, ako si na krku všimla hrčku, zmocnil sa jej strach. Nečakala a začala konať. Lekári jej diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy a upozornili na nutnosť podstúpiť operáciu. „Prišli otázky ako ‚Prečo práve ja?‘, ale veľmi rýchlo som si odpovedala. Mala som genetickú predispozíciu a aj životný štýl, ktorý som mala. Podstatné je, ako z toho von, keď som tam už bola,“ povedala Jana. Náhly zákrok sa vykonal blízko hlasiviek, preto sa umelkyňa bála, že o ne príde. Našťastie, všetko dobre skončilo.

Dnes si váži každú sekundu vo svojom živote a ako prezradila v rozhovore pre portál Preventívne, nemá strach a nechce zbytočne premrhať zo svojho drahocenného času ani minútu.

„Fyzická bolesť prejde, psychické neistoty tiež pominú a osobne mám rada v živote posun vpred a nie stagnáciu alebo krok vzad zo strachu, lebo ma stretlo niečo ťažké. To je pre mňa strata času a čas je na mojej ceste najväčší pán. Nechcem z neho zbytočne premrhať ani minútu. Najpodstatnejší je pre mňa život a zmysluplné žitie, nie pozorovanie samej seba sa a podvedomá obava?“ uviedla v spomínanom rozhovore.

Herečka sa musela popasovať s problémami so zrakom, čoho výsledkom boli operácie sietnice. Hoci dnes sa cíti výborne, predtým jej nebolo všetko jedno. „Našťastie už vidím, čo je úžasné. Prísť o zrak, hoci „len“ na jedno oko, je hrozné. Asi by bolo ťažké niekomu vysvetľovať, čo to znamená, pokiaľ to nezažil. Ako veľmi z toho bolí hlava, človek sa nesmie zohýbať, nemôže nič zdvíhať, ani sa stresovať, rozčuľovať, smiať… Lebo všetko súvisí zo zrakom,“ vyšla s pravdou von.

Láska k herectvu