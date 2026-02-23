Trpela syndrómom vyhoretia. Zuzana Hajdu po dlhých rokoch prelomila mlčanie o odchode z televízie

Foto: Instagram.com/zuzana_hajdu, TASR top redakcia - Zuzana Čižmáriková

Jana Petrejová
Prezradila, čo naozaj za tým bolo.

Kedysi jej meno rezonovalo v domoch tisícov divákov, jej hlas a prítomnosť pred kamerou boli známkou večera – bez varovania a potichu sa však jej hviezda pomaly stiahla z televíznych obrazoviek a zmizla za kulisy každodenného života. Tvár spravodajstva, ktorá kedysi dávala rytmus večerným hodinám, dnes žije svoj vlastný príbeh, ďaleko od reflektorov a titulkov. 

Zuzana Hajdu kedysi patrila k výrazným osobnostiam televízneho sveta. Pôsobila sebavedomo, vyrovnane a prirodzene – akoby tam vždy patrila. Sama potvrdila v rozhovore pre reláciu Návraty v Rádiu Melody, že sa tak naozaj cítila, keď v televízii hlásila správy. O to väčšou záhadou bolo jej postupné stiahnutie sa z mediálneho priestoru. Čo sa skrývalo za týmto rozhodnutím? Niekedy totiž najzaujímavejšie príbehy nezačínajú pred kamerou, ale až vtedy, keď sa reflektory vypnú.

Pred kamerou ako ryba vo vode

Písal sa rok 2006, keď odišla z televízie JOJ, hoci o rok neskôr sa zúčastnila na známom televíznom projekte Celebrity Camp. „To bolo poslednýkrát, aj keď potom som sa ešte objavila v relácii Kapor na torte, čo bol predskokan dnešnej Bez servítky. Ale to už bolo úplne posledné. Bolo to v roku 2010, keď sa mi narodil syn,“ uviedla Zuzana Hajdu o tom, ako sa postupne vytratila z televíznych obrazoviek.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Práve z kuchárskej šou Kapor na torte mala najväčší adrenalín, keďže varila pred ostatnými a v cudzej kuchyni, ktorú nepoznala. Hlásenie správ v televízii bolo pravý opak, nepociťovala totiž vtedy vôbec žiadny stres. „Bolo to moje duševné poslanie, lebo ja som to tak prirodzene vykonávala túto profesiu, že moji moderátorskí kolegovia mi hovorili, že je neskutočné, ako si počas vysielania dokážem na čítačke za pochodu meniť text. A nikto nič nepoznal,“ prezradila bývalá moderátorka.

Mala rada vysielanie, za čo zrejme mohol aj fakt, že v štúdiu v tom čase okrem jej moderátorského kolegu nikto nebol. Napriek tomu, že ju sledovali tisíce divákov, o strachu nemohla byť ani reč. „Stres som mávala na eventoch, keď som moderovala pred ľuďmi, to bola veľká výzva pre mňa. Zakaždým som vychádzala z komfortnej zóny. Nemala som to v obľube. Ale v štúdiu absolútna pohoda,“ objasnila Zuzana.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Hajdu (@zuzana_hajdu)

Po eventoch nasledovala zábava, ktorú si bývalá moderátorka užívala s ľuďmi. „To som už mala rada. Tých interakcií s ľuďmi som vtedy zažívala veľmi málo. Tú človečinu, kvôli ktorej som odišla z médií, ktorú som po odchode zažívala a stále zažívam, mi vtedy chýbala,“ pokračovala.

Bežné činnosti jej robili problém

