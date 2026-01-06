Nikdy nie je neskoro na lásku. Jana Hubinská má 61 rokov a srdce stále pripravené na nového partnera

Foto: Profimedia, TASR- Zuzana Čižmáriková

Jana Petrejová
Čaká na svojho vyvoleného.

Na lásku stále nezanevrela. A hoci by mnohé ženy v jej veku nad tým len mávli rukou alebo by si pomysleli, že už premárnili svoje šance, zdá sa, že ona to berie inak. Pred láskou stále nezatvorila oči.

Herečka Jana Hubinská, ktorú si mnohí pamätajú ako porotkyňu v SuperStar, vo svojich 61 rokoch občas sadne na motorku a miluje aktívny životný štýl. Ako prezradila v rozhovore pre Šarm, nechystá sa ešte úplne pribrzdiť, hoci by už mala.

Cestovanie považuje za najlepší reštart hlavy

Umelkyňa má za sebou prvé Vianoce bez dcéry, ktorá žije s manželom v New Yorku. A hoci ona sama behá kade-tade a má rada adrenalín, nevie si samú seba predstaviť, že by tam žila. „Keď som bola mladá, New York by mi bol malý. No teraz ma už veľkomestá nelákajú. Už sama seba presviedčam, že si zaslúžim pokoj,“ priznala Jana Hubinská.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Hubinka (@janahubinska)

Podľa jej slov sa chystá už spomaliť a keď sa potrebuje odreagovať, v tom jej dokonale pomáha cestovanie. „Celý život, je to podľa mňa najlepší reset hlavy. Ste v novom prostredí, na všetko zabudnete, všetko vytesníte. Nové impulzy, vzťahy, krajina, možnosti, architektúra, história… Keď toho chcete obsiahnuť čo najviac, v hlave nemáte čas na návraty domov,“ dodala.

Človek je pri objavovaní nových miest plne koncentrovaný na danú krajinu, v ktorej je, a to umelkyňa miluje. „Príde domov a je naplnený všetkým možným novým, a kým to spracuje, vznáša sa,“ pokračovala Jana, ktorá si vyskúšala, aké je to ísť na dovolenku sama.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Hubinka (@janahubinska)

Avšak, vyzerá to tak, že na sólo cestu sa len tak skoro nevydá. „Poviem vám, nikdy viac, úplné peklo to bolo. Vybrala som si Kambodžu, čo vám budem hovoriť, netrochárim,“ uviedla herečka, ktorá potrebuje s niekým prebrať svoje zážitky, nadľahčiť strach či môcť sa tešiť a smiať.

Sama pre vyťaženosť a nabité dni

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac