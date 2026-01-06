Nikdy nie je neskoro na lásku. Jana Hubinská má 61 rokov a srdce stále pripravené na nového partnera

Na lásku stále nezanevrela. A hoci by mnohé ženy v jej veku nad tým len mávli rukou alebo by si pomysleli, že už premárnili svoje šance, zdá sa, že ona to berie inak. Pred láskou stále nezatvorila oči.
Herečka Jana Hubinská, ktorú si mnohí pamätajú ako porotkyňu v SuperStar, vo svojich 61 rokoch občas sadne na motorku a miluje aktívny životný štýl. Ako prezradila v rozhovore pre Šarm, nechystá sa ešte úplne pribrzdiť, hoci by už mala.
Cestovanie považuje za najlepší reštart hlavy
Umelkyňa má za sebou prvé Vianoce bez dcéry, ktorá žije s manželom v New Yorku. A hoci ona sama behá kade-tade a má rada adrenalín, nevie si samú seba predstaviť, že by tam žila. „Keď som bola mladá, New York by mi bol malý. No teraz ma už veľkomestá nelákajú. Už sama seba presviedčam, že si zaslúžim pokoj,“ priznala Jana Hubinská.
Podľa jej slov sa chystá už spomaliť a keď sa potrebuje odreagovať, v tom jej dokonale pomáha cestovanie. „Celý život, je to podľa mňa najlepší reset hlavy. Ste v novom prostredí, na všetko zabudnete, všetko vytesníte. Nové impulzy, vzťahy, krajina, možnosti, architektúra, história… Keď toho chcete obsiahnuť čo najviac, v hlave nemáte čas na návraty domov,“ dodala.
Človek je pri objavovaní nových miest plne koncentrovaný na danú krajinu, v ktorej je, a to umelkyňa miluje. „Príde domov a je naplnený všetkým možným novým, a kým to spracuje, vznáša sa,“ pokračovala Jana, ktorá si vyskúšala, aké je to ísť na dovolenku sama.
Avšak, vyzerá to tak, že na sólo cestu sa len tak skoro nevydá. „Poviem vám, nikdy viac, úplné peklo to bolo. Vybrala som si Kambodžu, čo vám budem hovoriť, netrochárim,“ uviedla herečka, ktorá potrebuje s niekým prebrať svoje zážitky, nadľahčiť strach či môcť sa tešiť a smiať.
