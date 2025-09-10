Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Kdesi hlboko v srdci Veľkej Fatry, v ochrannom pásme národného parku, žije podľa legendy posledný obor karpatského typu na svete menom Čutko, ktorý počas svojich prechádzok ružomberskými lesmi postrácal rôzne osobné veci. A práve po jeho stopách sa môžu vydať malí aj veľkí turisti. My sme sa po jeho ceste vydali tiež, aby sme vám vedeli povedať, či to stojí za to.
Táto turistická trasa, ktorá prepája dve veľmi obľúbené doliny v Ružomberku, sa volá Obrova cesta. Je ideálna pre rodiny s deťmi, milovníkov nenáročnej turistiky, ale aj pre cyklistov. Čaká vás tu nádherná príroda, ticho, čerstvý horský vzduch, výhľady a možno aj trochu rozprávkovej mágie.
Obrova cesta spája Hrabovskú a Čutkovskú dolinu, ktoré sú celoročne navštevované turistami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Hrabovská dolina sa nachádza v prekrásnom lesnom prostredí Veľkej Fatry, jej hlavným lákadlom je vodná nádrž Hrabovo, ktorá sa v letných mesiacoch premieňa na prírodné kúpalisko, ktoré ponúka osvieženie v čistej horskej vode a v zime je rajom pre otužilcov. Okrem toho tu však nájdete aj Bike Park so štyrmi stupňami náročnosti, Tarzaniu či dokonca lyžiarske stredisko.
Čutkovská dolina sa tiež nachádza v srdci Veľkej Fatry a ponúka vodnú nádrž, rybník, vodopády, turistické a cyklistické trasy, koliby, detské ihriská, wellness, pivovar, klzisko, ale aj kontaktnú minizoo, no najmä čarokrásnu prírodu.
V oboch dolinách si navyše môžete požičať nielen bicykle, ale aj kolobežky. Po stopách obra tak môžete zažiť aj poriadnu dávku adrenalínu.
To, či začnete Obrovu cestu v Hrabovskej alebo Čutkovskej doline, je len na vás. Má však 8 zastávok, konkrétne obrov prsteň, naberačku, ďalekohľad, stoličku, pastelky, okuliare, obraz a ohniská.
Dĺžka celej trasy je 8,5 kilometra, náročnosť je označená ako veľmi ľahká a stúpanie je 357 metrov. Celá trasa by mala trvať približne len 1 hodinu, vedie po lesnej ceste a miestami aj po asfaltovom povrchu. Je preto vhodná pre rodiny s deťmi ako príjemná prechádzka. Zároveň je však dobre priechodná aj na horských a trekových bicykloch.
Toto miesto si zamilujete
My sme sa po stopách obra vydali v nedeľu popoludní, približne okolo štrnástej hodiny, začali sme v Čutkovskej doline, kde sme zaparkovali bez problémov a úplne zadarmo. Počasie nám prialo, aj napriek nepriaznivým predpovediam bolo príjemných 20 stupňov Celzia, síce pod mrakom, čo nám však vôbec neprekážalo, práve naopak, pretože takéto počasie je podľa nás na turistiku najideálnejšie.
