Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Obrov obraz, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Vyberte sa spolu s nami hľadať veci, ktoré postrácal obor Čutko v lesoch na Liptove.

Kdesi hlboko v srdci Veľkej Fatry, v ochrannom pásme národného parku, žije podľa legendy posledný obor karpatského typu na svete menom Čutko, ktorý počas svojich prechádzok ružomberskými lesmi postrácal rôzne osobné veci. A práve po jeho stopách sa môžu vydať malí aj veľkí turisti. My sme sa po jeho ceste vydali tiež, aby sme vám vedeli povedať, či to stojí za to.

Táto turistická trasa, ktorá prepája dve veľmi obľúbené doliny v Ružomberku, sa volá Obrova cesta. Je ideálna pre rodiny s deťmi, milovníkov nenáročnej turistiky, ale aj pre cyklistov. Čaká vás tu nádherná príroda, ticho, čerstvý horský vzduch, výhľady a možno aj trochu rozprávkovej mágie.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
2.
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
3.
Nesmiete si to nechať ujsť: Turistická novinka láka prvých Slovákov. Možno ani netušíte, že existuje
Zobraziť všetky články (62)

Obrova cesta spája Hrabovskú a Čutkovskú dolinu, ktoré sú celoročne navštevované turistami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Hrabovská dolina sa nachádza v prekrásnom lesnom prostredí Veľkej Fatry, jej hlavným lákadlom je vodná nádrž Hrabovo, ktorá sa v letných mesiacoch premieňa na prírodné kúpalisko, ktoré ponúka osvieženie v čistej horskej vode a v zime je rajom pre otužilcov. Okrem toho tu však nájdete aj Bike Park so štyrmi stupňami náročnosti, Tarzaniu či dokonca lyžiarske stredisko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku…

Čutkovská dolina sa tiež nachádza v srdci Veľkej Fatry a ponúka vodnú nádrž, rybník, vodopády, turistické a cyklistické trasy, koliby, detské ihriská, wellness, pivovar, klzisko, ale aj kontaktnú minizoo, no najmä čarokrásnu prírodu.

V oboch dolinách si navyše môžete požičať nielen bicykle, ale aj kolobežky. Po stopách obra tak môžete zažiť aj poriadnu dávku adrenalínu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte…

To, či začnete Obrovu cestu v Hrabovskej alebo Čutkovskej doline, je len na vás. Má však 8 zastávok, konkrétne obrov prsteň, naberačku, ďalekohľad, stoličku, pastelky, okuliare, obraz a ohniská.

Dĺžka celej trasy je 8,5 kilometra, náročnosť je označená ako veľmi ľahká a stúpanie je 357 metrov. Celá trasa by mala trvať približne len 1 hodinu, vedie po lesnej ceste a miestami aj po asfaltovom povrchu. Je preto vhodná pre rodiny s deťmi ako príjemná prechádzka. Zároveň je však dobre priechodná aj na horských a trekových bicykloch.

Toto miesto si zamilujete

My sme sa po stopách obra vydali v nedeľu popoludní, približne okolo štrnástej hodiny, začali sme v Čutkovskej doline, kde sme zaparkovali bez problémov a úplne zadarmo. Počasie nám prialo, aj napriek nepriaznivým predpovediam bolo príjemných 20 stupňov Celzia, síce pod mrakom, čo nám však vôbec neprekážalo, práve naopak, pretože takéto počasie je podľa nás na turistiku najideálnejšie.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • kde začína Obrova cesta;
  • či sme po stopách obra stretli veľa turistov;
  • ako vyzerá trasa Obrovej cesty;
  • prečo sme sa báli, že stretneme medveďa;
  • ako vyzerajú predmety, ktoré obor postrácal;
  • či sa nám Obrova cesta páčila a či vám ju odporúčame navštíviť.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac