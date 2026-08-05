Novinku v zálohovaní si Slováci obľúbili. Vďaka obalom majú lacnejší benzín, projekt sa bude rozširovať

Zálohovanie obalov

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Jakub Baláž
Spoločnosť Slovnaft tento rok spustila pilotný projekt, v rámci ktorého môžu motoristi na vybraných čerpacích staniciach vrátiť zálohované obaly.

Systém zálohovania sa na Slovensku už od svojho spustenia teší veľkej popularite, o čom svedčia aj dostupné štatistiky. V dlhodobej návratnosti obalov patríme medzi európsku špičku (okolo 92 % pozn. red.) a súčasťou celého procesu sú aj rôzne inovácie, ktoré majú nastavený trend podporiť. O jednu z nich sa postaral Slovnaft, ktorý motoristom umožnil zálohovanie priamo na čerpacích staniciach.

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Pilotný projekt spoločnosť odštartovala v januári tohto roka a postupne sa doň zapojilo päť čerpacích staníc. Tie po niekoľkých mesiacoch hlásia pozitívne výsledky, o čom informovali zástupcovia Slovnaftu a Správca zálohového systému v tlačovej správe.

Zľava na palivá aj sortiment

Zálohomaty sú aktuálne v ostrej prevádzke na čerpacích staniciach na ulici Botanická v Bratislave, v Dunajskej Lužnej, na diaľničnej čerpacej stanici Hrádok, v Novom Meste nad Váhom a v Ľuboticiach (Prešov).

Pri zálohovaní vratných obalov na čerpacích staniciach Slovnaft platia rovnaké pravidlá ako v celom národnom systéme. Obaly nesmú byť pokrčené, musia byť označené špeciálnym symbolom „Z“, aby automat bez problémov načítal čiarový kód. Záloha za jeden vratný obal má hodnotu 0,15 eura. Výsledná naakumulovaná suma za vratné obaly na lístku zo zálohového  automatu je následne odpočítaná z účtu priamo v pokladnici konkrétnej čerpacej stanice.

Zaujímavé pre motoristov je, že vytlačený kupón s finančnými prostriedkami si môžu uplatniť aj pri tankovaní, ale tiež pri nákupe sortimentu priamo v čerpacej stanici či na produkty z konceptu Fresh Corner. Zástupcovia spoločnosti zatiaľ pilotný projekt hodnotia kladne.

„Prvé mesiace fungovania tohto pilotného projektu nám jasne ukazujú, že vodiči chcú spájať ekologické správanie s praktickými výhodami. Naše čerpacie stanice už dávno transformujeme na multifunkčné centrá, ktoré neslúžia iba na tankovanie, ale sú tiež miestom pre kvalitné občerstvenie a oddych na cestách,“ uviedla Timea Végh Reicher, podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka maloobchodu Slovnaft.

Rozvíjanie zálohovania

Prvý zálohomat uviedla spoločnosť Slovnaft na svojej čerpacej stanici v januári 2026. Už táto lokalita potvrdila záujem zákazníkov – za prvých šesť mesiacov sa na nej vyzbieralo viac ako 18 000 PET fliaš a plechoviek.

„Pri dlhodobej, približne 92 % návratnosti vidíme, že zálohovanie sa stalo prirodzenou súčasťou každodenného života. Ďalším krokom je spájať ho s bežnými aktivitami. Tankovanie patrí medzi činnosti, ktoré vodiči pravidelne vykonávajú. Ak môžu pri tej istej zastávke jednoducho odovzdať aj zálohované obaly, zálohovanie sa stáva ešte dostupnejším a pohodlnejším,“ povedal riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.

Záber na zálohovanie fliaš
Ilustračná fotografia: TASR – Jaroslav Novák

Vo všeobecnosti je hlavným cieľom zálohovania znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu v prírode a zvýšiť mieru materiálovej recyklácie. Slovensko sa po zavedení systému rýchlo zaradilo medzi európske krajiny s najvyššou efektivitou spracovania. Zástupcovia oboch spoločností potvrdili spoločný záujem túto mieru zvyšovať a spojiť tým ekologické správanie s praktickou výhodou pre vodičov.

Zálohovanie ako výhoda v konkurenčnom boji

Zálohovanie si momentálne slovenskí spotrebitelia stále spájajú predovšetkým s návštevou obchodných reťazcov. Vzhľadom na dostupnosť zálohomatov v reťazcoch je to pochopiteľné, pričom tu do hry vstupuje aj ďalší aspekt – konkurencieschopnosť. Viaceré prieskumy ukázali, že funkčnosť a efektivita zálohovania priamo ovplyvňujú to, kde ľudia nakúpia.

V praxi to znamená, že ak niekde nefunguje zálohovací systém dobre, zákazník s obalmi odíde ďalej a nakúpi tam, kde problém nie je. V súvislosti s touto problematikou sa spájajú aj rôzne inovácie, ktoré reťazce postupne implementujú. Viac sme rozobrali v tomto článku.

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