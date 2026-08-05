Novinku v zálohovaní si Slováci obľúbili. Vďaka obalom majú lacnejší benzín, projekt sa bude rozširovať

Systém zálohovania sa na Slovensku už od svojho spustenia teší veľkej popularite, o čom svedčia aj dostupné štatistiky. V dlhodobej návratnosti obalov patríme medzi európsku špičku (okolo 92 % pozn. red.) a súčasťou celého procesu sú aj rôzne inovácie, ktoré majú nastavený trend podporiť. O jednu z nich sa postaral Slovnaft, ktorý motoristom umožnil zálohovanie priamo na čerpacích staniciach.
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Pilotný projekt spoločnosť odštartovala v januári tohto roka a postupne sa doň zapojilo päť čerpacích staníc. Tie po niekoľkých mesiacoch hlásia pozitívne výsledky, o čom informovali zástupcovia Slovnaftu a Správca zálohového systému v tlačovej správe.
Zľava na palivá aj sortiment
Zálohomaty sú aktuálne v ostrej prevádzke na čerpacích staniciach na ulici Botanická v Bratislave, v Dunajskej Lužnej, na diaľničnej čerpacej stanici Hrádok, v Novom Meste nad Váhom a v Ľuboticiach (Prešov).
Zaujímavé pre motoristov je, že vytlačený kupón s finančnými prostriedkami si môžu uplatniť aj pri tankovaní, ale tiež pri nákupe sortimentu priamo v čerpacej stanici či na produkty z konceptu Fresh Corner. Zástupcovia spoločnosti zatiaľ pilotný projekt hodnotia kladne.
„Prvé mesiace fungovania tohto pilotného projektu nám jasne ukazujú, že vodiči chcú spájať ekologické správanie s praktickými výhodami. Naše čerpacie stanice už dávno transformujeme na multifunkčné centrá, ktoré neslúžia iba na tankovanie, ale sú tiež miestom pre kvalitné občerstvenie a oddych na cestách,“ uviedla Timea Végh Reicher, podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka maloobchodu Slovnaft.
Rozvíjanie zálohovania
Prvý zálohomat uviedla spoločnosť Slovnaft na svojej čerpacej stanici v januári 2026. Už táto lokalita potvrdila záujem zákazníkov – za prvých šesť mesiacov sa na nej vyzbieralo viac ako 18 000 PET fliaš a plechoviek.
„Pri dlhodobej, približne 92 % návratnosti vidíme, že zálohovanie sa stalo prirodzenou súčasťou každodenného života. Ďalším krokom je spájať ho s bežnými aktivitami. Tankovanie patrí medzi činnosti, ktoré vodiči pravidelne vykonávajú. Ak môžu pri tej istej zastávke jednoducho odovzdať aj zálohované obaly, zálohovanie sa stáva ešte dostupnejším a pohodlnejším,“ povedal riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.
Vo všeobecnosti je hlavným cieľom zálohovania znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu v prírode a zvýšiť mieru materiálovej recyklácie. Slovensko sa po zavedení systému rýchlo zaradilo medzi európske krajiny s najvyššou efektivitou spracovania. Zástupcovia oboch spoločností potvrdili spoločný záujem túto mieru zvyšovať a spojiť tým ekologické správanie s praktickou výhodou pre vodičov.
Zálohovanie ako výhoda v konkurenčnom boji
Zálohovanie si momentálne slovenskí spotrebitelia stále spájajú predovšetkým s návštevou obchodných reťazcov. Vzhľadom na dostupnosť zálohomatov v reťazcoch je to pochopiteľné, pričom tu do hry vstupuje aj ďalší aspekt – konkurencieschopnosť. Viaceré prieskumy ukázali, že funkčnosť a efektivita zálohovania priamo ovplyvňujú to, kde ľudia nakúpia.
V praxi to znamená, že ak niekde nefunguje zálohovací systém dobre, zákazník s obalmi odíde ďalej a nakúpi tam, kde problém nie je. V súvislosti s touto problematikou sa spájajú aj rôzne inovácie, ktoré reťazce postupne implementujú. Viac sme rozobrali v tomto článku.
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